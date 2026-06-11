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Musique Festi'neuch ouvre sa 25e édition à guichets fermés

ATS

11.6.2026 - 09:31

Festi'neuch débute jeudi soir sa 25e édition à guichets fermés. Le public a répondu présent malgré la tempête qui avait entraîné l'annulation en 2025 de la journée du dimanche. Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, The Hives ou Lorie sont les têtes d'affiche.

Après des millions d’albums vendus dans le monde, le grouoe de punk suédois The Hives se produira le samedi à Festi'neuch (archives).
Après des millions d’albums vendus dans le monde, le grouoe de punk suédois The Hives se produira le samedi à Festi'neuch (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 09:31

11.06.2026, 09:59

Les organisateurs du festival ont salué «un bel élan de fidélité qui se confirme depuis 2019». Le public va pouvoir découvrir jusqu'à dimanche environ 70 artistes. Le jeudi, les têtes d'affiche sont le groupe français Feu! Chatterton, dont le guitariste Sébastien Wolf qui a des origines chaux-de-fonnières, et le chanteur Jean-Louis Aubert.

De son côté, Yelle fera retentir «ses titres osés et enivrants sur les Jeunes-Rives pour fêter ses vingt ans de carrière. La scène suisse sera à l’honneur avec Elie Zoé et Joya Marleen.

Le vendredi, deux artistes français donneront des concerts, soit Adèle Castillon et Ben Mazué. S’ils sont connus séparément, les figures de l'électro-rap Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor «s’allient pour un show inoubliable, dont le résultat est explosif», ont expliqué les organisateurs. La techno médiévale sera aussi à l'honneur avec Perceval.

Après des millions d’albums vendus dans le monde, le groupe de punk suédois The Hives est attendu samedi. Le même soir, la chanteuse française Vanessa Paradis présentera son nouvel album, imprégné de pop et de soul.

Propulsée au rang d’étoile montante de la pop, la jeune artiste franco-coréenne Miki chantera ses textes à Neuchâtel. Révélation masculine des Victoires de la musique 2026, Sam Sauvage donnera aussi un concert.

Junior Tshaka reprogrammé

Le dimanche, journée des familles, les tubes de Lorie, icône des années 2000, résonneront sur la scène du Cargo. Le public pourra aussi écouter la chanteuse franco-comorienne Imany et l'artiste franco-rwandais Gaël Faye.

Initialement prévu le dimanche de l’édition passée, Junior Tshaka revient pour fêter ses 20 années de carrière, accompagné de nombreux choristes des écoles. L'an dernier, la soudaine et violente tempête du 15 juin avait contraint le festival à évacuer le public dans l'urgence et à annuler le reste de la journée du dimanche.

Les billets avaient été remboursés. Avant l'évacuation, la manifestation avait annoncé un record de 59'000 personnes sur quatre jours.

Pour cette édition, Festi'neuch a renforcé le dispositif de sécurité. La communication a été consolidée pour que l’information soit diffusée au public encore plus rapidement et partout, en cas d’évacuation d’urgence. «Le nombre de sorties de secours est passé de quatre à six», a expliqué à RTN Antonin Rousseau, directeur.

Au niveau des transports, des liaisons ferroviaires supplémentaires ont été mises en place en direction d’Yverdon, Renens, Lausanne, Bienne, Morat et Fribourg. Festi’neuch continue aussi à proposer des navettes gratuites pour ramener son public à l’intérieur du canton.

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