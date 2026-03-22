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Pour-cent culturel Migros Le groupe zurichois XOXO. sacré meilleure démo de l'année au festival m4music

ATS

22.3.2026 - 08:00

Le groupe zurichois XOXO. a remporté le prix principal «Demo of the Year» lors de la 28e édition du festival m4music du Pour-cent culturel Migros. Avec cette distinction, il se voit également offrir une scène au prochain Greenfield Festival.

Le m4music Festival s'est terminé samedi soir à Zurich.
Le m4music Festival s'est terminé samedi soir à Zurich.
ATS

Keystone-SDA

22.03.2026, 08:00

22.03.2026, 08:08

Le groupe XOXO., composé de cinq membres, s’est distingué au festival m4music samedi soir à Zurich en gagnant le prix «Demo of the Year», doté de 5000 francs, ainsi que la récompense dans la catégorie «Rock», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué dimanche. Veronica Fusaro, qui représente cette année la Suisse au concours Eurovision de la chanson, à Vienne, avait remporté le «Demo of the Year» il y a dix ans.

D'autres artistes ont également été récompensés: J.NUNN, de Reppaz (VS), a remporté la catégorie «Pop», Tam Bor, de Lugano (TI), s'est distingué en «Electronic», Kay Yōko, de Genève, a été récompensé en «Lyrics & Beats» et Kolja, de Bienne (BE), a décroché le trophée «Out of Genre». Tous ces prix sont accompagnés de la somme de 3000 francs.

Près de 6500 spectateurs

La 28e édition du festival m4music, qui s'est tenue les 20 et 21 mars, a attiré 6500 visiteurs et environ 1600 professionnels du secteur. Cité dans le communiqué, Philipp Schnyder, fondateur et directeur du festival, a rappelé le rôle de ce rendez-vous: «Faire découvrir de nouveaux talents et favoriser un réseautage ciblé entre artistes et professionnels de la musique».

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Outre les prix de la Demotape Clinic, les IndieSuisse Awards 2025 ont été remis. Sami Galbi (VD) a été couronné «Album of the Year». Baby Volcano (JU) a décroché le «Song of the Year Award», tandis qu'elie zoé (VD) s'est vu attribuer l'"Impact Award». La directrice de Swiss Music Export, Fabienne Schmuki, a été honorée du «Special Achievement Award».

En plus du festival, la m4music Conference a proposé des tables rondes et des ateliers, explorant des thèmes comme l'intelligence artificielle, le «streaming», l'écriture musicale ou la mobilité internationale. Depuis sa création en 1998, ces initiatives ont contribué à sa renommée.

La 29e édition se tiendra les 19 et 20 mars 2027 à Zurich. Le festival proposera plus de 40 concerts et autres moments d'échange.

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