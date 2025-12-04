Israël pourra participer à l'Eurovision de la chanson en 2026 en Autriche. Les membres de l'Union européenne de radiotélévision (UER) ont validé jeudi ce scénario à Genève, selon des sources convergentes. Plusieurs pays ont promis de boycotter le concours.

La candidate israélienne Yuval Raphael était arrivée deuxième cette année au concours Euvorision de la chanson à Bâle grâce au vote du public (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Après un vote secret, les diffuseurs publics ont validé avec deux tiers des voix les nouvelles règles dévoilées il y a deux semaines par l'UER. Un scrutin sur Israël était conditionné au rejet de cette motion.

A Bâle cette année, la candidate israélienne était arrivée deuxième grâce au public. Certains avaient remis en cause le fonctionnement du vote. Des diffuseurs de pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie ou encore les Pays-Bas ont promis de boycotter le concours en cas de maintien de l'Etat hébreu. La chaîne de télévision néerlandaise a immédiatement confirmé jeudi soir son retrait.

En revanche, le chancelier allemand Friedrich Merz avait récemment affirmé que son pays devrait renoncer au concours si l'Etat hébreu était exclu. Pour la Suisse, la SSR ne souhaitait pas une éviction israélienne, plaidant notamment pour la neutralité politique de l'Eurovision. La décision à l'UER a été prise alors qu'elle a considéré le même jour que le concours en mai dernier à Bâle a été «très positif» et que l'ensemble du budget prévu n'a pas été utilisé.

Egalement jeudi, le président du diffuseur espagnol José Pablo Lopez a accusé l'organisation d'avoir provoqué «les tensions les plus importantes» jamais observées à l'Eurovision. Cette situation fait redouter une diminution de l'audience qui s'établit à 150 millions de personnes.

Divisions

Pour convaincre les participants à l'Assemblée générale de ne pas s'opposer à la participation israélienne, une proposition de ne pas organiser le concours en 2027 dans l'Etat hébreu en cas de succès en Autriche avait été lancée, selon un responsable de l'organisation cité par un média israélien. Mais celui-ci avait ajouté que, quelle que soit la décision, la crédibilité du concours est affectée.

Ces dernières années, le Bélarus avait été écarté du concours. La Russie avait elle aussi été sanctionnée en raison de son offensive en Ukraine. Une situation qui constitue un double standard après la décision de jeudi, selon certains mais leur affirmation a été contestée par la délégation ukrainienne.

La question d'évincer ou non Israël a encore donné lieu à d'importantes divisions sur les réseaux sociaux. Et un participant à l'Assemblée générale a douté de son côté que le concours ait bien lieu en mai en Autriche.

Israël satisfait

Israël «mérite d'être représenté sur toutes les scènes du monde», a déclaré le président israélien Isaac Herzog en se félicitant de la décision de l'Eurovision.

«J'espère que cette compétition restera un événement qui promeut la culture, la musique, l'amitié entre les nations et la compréhension culturelle transfrontalière», écrit M. Herzog. «Merci à tous nos amis qui ont défendu le droit d'Israël de continuer à contribuer et à concourir à l'Eurovision», ajoute-t-il.

Dix votes par mode de paiement

Parmi les nouvelles règles annoncées il y a deux semaines par l'UER et validées jeudi, «toute campagne promotionnelle disproportionnée» des candidats par des tiers, comme des autorités ou une agence gouvernementale pourra être sanctionnée. Autre innovation, le nombre de voix maximum par mode de paiement passera de 20 à 10 pour éviter qu'une même personne puisse trop favoriser un compétiteur.

Comme pour la finale, le jury sera de retour dans les demi-finales et son choix vaudra pour moitié aux côtés de celui du public. Il sera constitué d'au moins deux jeunes.

Il est important que l'Eurovision «reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé», avait affirmé récemment son directeur Martin Green. «Nous restons convaincus de la validité et de la fiabilité du résultat» à Bâle, avait-il également ajouté. Mais les modifications «offriront des garanties renforcées et feront augmenter la participation», selon lui. Elles avaient été approuvées par l'organe de gouvernance du concours.