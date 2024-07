A 79 ans, John Fogerty n'a pas pris une ride et a offert un magnifique spectacle aux 5'000 spectateurs venus l'acclamer jeudi soir au festival Guitare en Scène à Saint-Julien-en-Genevois. Blue News y était pour vous.

A 79 ans, John Fogerty continue de faire le show sur scène. IMAGO/ZUMA Wire

Pour lancer leur édition 2024, les organisateurs du festival situé en France, à la frontière genevoise, ont choisi John Fogerty comme tête d'affiche. Un choix judicieux puisque la scène du Chapiteau était pleine à craquer sous les coups de 22h15 au moment de l'arrivée du chanteur américain, véritable icône dans son pays.

Dans une ambiance suffocante qui fleurait bon le Sud des Etats-Unis, l'ex-pilier du groupe Creedence Clearwater Revival a débuté son show par une vidéo où il évoque ses 60 ans de carrière. Images à l'appui, les fans sont ramenés à la fin des années 1960 dans une Amérique secouée par la guerre du Vietnam et les tensions raciales. Dénonçant les atrocités de ce conflit, le groupe Creedence Clearwater Revival était à son apogée à ce moment-là.

Ce n'est donc pas un hasard si John Fogerty a lancé les hostilités jeudi soir avec l'entraînant «Bad Moon Rising» qui évoque directement l'enfer des soldats américains au Vietnam. Avec son style inimitable mélangeant blues, country, pop et rock'n'roll, le Californien a ensuite déroulé son répertoire à une vitesse assez folle. De «Proud Mary» à «Born on the Bayou», en passant par le mythique «Fortunate son», John Fogerty a régalé ses nombreux adorateurs qui n'ont pas hésité à dégainer leur téléphone portable à de multiples reprises afin d'immortaliser ce moment.

Accompagné par ses deux fils à la guitare, John Fogerty a aussi rendu un vibrant hommage à son épouse, avec laquelle il est marié depuis 33 ans. «Sans ma famille, je ne serais certainement pas là», a-t-il lancé dans cet intermède plus reposant avant de repartir de plus belle avec ses meilleurs tubes.

Des morceaux qui continuent de bouleverser les générations comme leur auteur qui semble, lui aussi, défier les lois du temps. L'insubmersible John Fogerty n'est donc pas prêt de ranger sa guitare. Pour notre plus grand plaisir !