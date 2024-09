Kylie Minogue fait son grand retour. La chanteuse australienne a offert à ses fans sur les réseaux sociaux deux bonnes nouvelles pour la fin d'année et pour l'année prochaine.

Kylie Minogue

Covermedia

Kylie Minogue a annoncé sa tournée 2025 et un nouvel album.

La chanteuse de 56 ans a révélé sur Instagram le 19 septembre qu'elle se préparait à sortir son 17e album studio, Tension II, le mois prochain.

« LOVERS... TENSION II... La suite avec NEUF nouveaux titres sera avec vous le 18 octobre!» a-t-elle écrit dans son message, ajoutant que le premier single de son prochain album, Lights, Camera, Action, sortira le 27 septembre.

Tension II est la suite de l'album Tension de Kylie Minogue, sorti en septembre 2023. L'album studio comprenait des succès tels que Padam Padam et Things We Do for Love.

Or, ce n'était pas la seule bonne nouvelle de la chanteuse, qui a ensuite annoncé qu'elle entamerait la tournée The Tension Tour au début de l'année prochaine.

« TENSION TOUR. Vous n'avez pas idée à quel point il a été difficile de vous cacher toute la planification et la préparation. Mais le moment est venu et j'ai hâte! HÂTE!», a écrit l'artiste.

Kylie Minogue entamera sa tournée le 15 février à Perth, en Australie. Elle donnera une série d'autres concerts dans son pays natal avant de se rendre en Asie, où elle se produira à Bangkok, Tokyo, Kaoshiung et Manille. En mai, la chanteuse s'arrêtera en Europe pour neuf concerts à travers le Royaume-Uni, en commençant par Glasgow le 16 mai et terminant par Birmingham le 31 mai. D'autres dates doivent encore être annoncées.

