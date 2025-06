L'Openair de St-Gall s'est ouvert jeudi soir. Jusqu'à dimanche, une centaine de milliers de festivaliers sont attendus pour cette 47e édition. L'artiste suisse Nemo et la musicienne américaine Dasha font partie des têtes d'affiche.

Une centaine de milliers de festivaliers sont attendus à St-Gall jusqu'à dimanche (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Au total, plus de cent musiciens et des DJs se produisent durant trois jours sur le site du Sittertobel. Le groupe américain Kings of Leon a dû renoncer à faire le déplacement, son leader étant blessé.

Révélée sur le plan international par son titre «Austin», Dasha est, en revanche, de la partie, de même que Nemo qui a remporté le Coucours Eurovision en 2024 pour la Suisse. Plusieurs groupes allemands de premier plan, tels AnnenMayKantereit ou Sportfreunde Stiller sont également présents, de même que les rappeurs britanniques Chase & Status.

Un duplex en direct entre Sportfreunde Stiller sur la grande scène et un musicien ukrainien à Kiev constitue l'un des moments particulièrement attendus. Ils interpréteront ensemble, dimanche, la chanson «Wonderwall» d'Oasis dans le cadre d'une action de solidarité avec l'Ukraine. «L'idée que le public chante lui-aussi», confie à Keystone-ATS Nora Fuchs, porte-parole du festival.