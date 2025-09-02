Château-d'Oex et Rossinière accueillent la première édition du festival «Le Son des Jardins» les 6 et 7 septembre. Un événement à taille humaine avec Stephan Eicher & Osomo en tête d'affiche, entourés de Buvette, Odd Beholder et Lugrinov.

Stephan Eicher va chanter à Château-d'Oex le 7 septembre dans le cadre d'un nouveau festival, "Le son des jardins" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Lancé par une poignée de passionnés du Pays-d'Enhaut, «Le Son des Jardins» mêle concerts en plein air et rencontres de voisinage. L'idée? Transformer des jardins privés en scènes vivantes pour une programmation musicale pointue mais accessible, gratuite en grande partie.

Stephan Eicher & Osomo joueront dimanche en fin d'après-midi au jardin du temple à Château-d'Oex. C'est le seul concert payant, les autres prestations étant offertes sur participation libre: «on a même fabriqué une petite crousille en bois pour l'occasion», explique Adrien Romedenne, cofondateur du festival et directeur artistique de La Datcha à Lausanne, à Keystone-ATS.

La Datcha s'invite à la montagne

En initiant ce projet estival, La Datcha prend ses quartiers d'été dans les Alpes vaudoises. Les responsables de ce petit club, niché à l'orée de la forêt du Flon à Lausanne, prennent un grand bol d'air, après plus de quatorze ans d'activités culturelles au centre-ville.

Un prolongement naturel, selon Adrien Romedenne: «On voulait faire un pas de côté par rapport aux salles de concerts traditionnelles. Ici, on crée du lien en musique».

Outre Stefan Eicher, le festival fait la part belle à la scène indépendante. A Rossinière, Odd Beholder, le nom de scène de la zurichoise Daniela Weinmann, proposera un concert minimaliste aux accents électro en début d'après-midi dimanche dans le jardin du Stanet à Château-d'Oex.

«Une claque monumentale»

«Odd Beholder m'a mis une claque monumentale. Elle a une relation très sensible à la nature, c'était une évidence de l'inviter dans un jardin», confie le programmateur. L'artiste avait notamment été accueillie à La Datcha lors du festival Label Suisse l'an dernier.

Buvette – Cédric Steuli -, musicien originaire de Leysin, jouera en solo avec ses machines samedi en fin d'après-midi à Rossinière. Mélange de musiques du monde, d'électro et de rythmes tribaux, son concert sous les pommiers d'un jardin privé, celui de la Combe, s'annonce comme un moment fort.

Toujours à Rossinière samedi, mais un peu plus tôt, le groupe local Lugrinov, mené par un paysagiste-musicien, donnera son tout premier concert. «Ils se sont autoproclamés groupe du festival. C'est spontané, joyeux, exactement l'esprit qu'on cherchait».

Un festival de voisinage

Le festival revendique un esprit artisanal et participatif. Chaque hôte de jardin a choisi son ou ses artistes, dans un dialogue direct avec les organisateurs. «Ce sont les habitants qui programment. Et ça change tout», note le Lausannois d'adoption.

Les parcours pour accéder aux concerts sont eux aussi à taille humaine: petites passerelles, chemins forestiers et points de vue insolites ponctuent l'expérience. «C'est un peu Indiana Jones par endroits. Mais c'est ce piment-là qui nous plaît.»

Pas de foodtrucks ni de buvettes officielles. Les organisateurs ont préféré s'appuyer sur les commerces existants: restaurants, bars, et même une crêperie récemment ouverte qui propose une création dédiée au festival, la «Eicher». «C'est plein de petites histoires comme ça, de gens qui ont envie de participer à leur manière», raconte-t-il.

Les 400 billets mis en vente pour le concert de l'artiste bernois aux racines yéniches sont tous écoulés. Si la météo est clémente, les espaces extérieurs pourraient accueillir davantage de spectateurs. «Ce n'est jamais gagné d'avance. Mais là, on sent un vrai engouement», observe Adrien Romedenne.

Le festival a misé sur les transports publics, avec un partenariat avec le MOB (Montreux–Oberland Bernois). «C'était important que les gens puissent venir et repartir facilement en train. Et la compagnie a tout de suite été partante.»

Pour l'hébergement, un camping à Château-d'Oex offre une solution abordable avec «piscine et vue imprenable». Hôtels et quelques Airbnb complètent les possibilités d'accueil.

La réussite de cette première édition pourrait donner lieu à des prolongements. «Plusieurs habitants nous ont déjà proposé leurs jardins pour l'an prochain.»

Un cinéma de 1932 qui reprend vie

En parallèle de la Datcha et du festival, Adrien Romedenne va désormais programmer au cinéma Eden à Château-d'Oex, une salle historique datant de 1932. A partir de septembre, ce lieu accueillera des concerts et des ciné-concerts, à raison d'un événement environ tous les mois et demi.

«On commence une nouvelle aventure. Et on a de la chance: le trompettiste de jazz Erik Truffaz viendra fin novembre, avec le pianiste Benoît Corboz. Dans un si petit cinéma, ce sera très intime.»