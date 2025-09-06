  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique La Ferme des Tilleuls à Renens bat au rythme du rap et du hip-hop

ATS

6.9.2025 - 09:20

Rap et hip-hop résonnent à la Ferme des Tilleuls à Renens. Jusqu'au 14 décembre, elle présente une exposition photographique intitulée «Get Rich or Die Tryin' – Les promesses du rap». A travers douze artistes, elle raconte l'histoire du hip-hop, une culture qui a émergé dans les années 1970, en premier lieu dans les quartiers pauvres des villes américaines.

Le centre culturel La Ferme des Tilleuls à Renens (archives).
Le centre culturel La Ferme des Tilleuls à Renens (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 09:20

06.09.2025, 09:38

Elle retrace ensuite le chemin parcouru, des cités du Bronx aux podiums des plus grandes marques de mode, en passant par des hauts lieux de la culture comme le Musée du Louvre à Paris, écrivent les organisateurs dans un communiqué. Conçue par Paolo Woods et Lars Lindemann, cette exposition photographique présente le travail de douze artistes.

Toutes et tous ont documenté, dès ses débuts, l'émergence de ce phénomène devenu mondial, en travaillant pour des publications légendaires comme Vibe ou en réalisant les pochettes d'albums parmi les plus vendus dans le monde, expliquent les responsables.

Carte blanche à Carlos Leal

Par le prisme de ces différents regards, «Get Rich or Die Tryin' – Les promesses du rap» déchiffre les codes d'une société hyper-capitaliste, en quête perpétuelle de nouveaux modèles. «Elle aborde des questions liées à l'exclusion, à l'assimilation et à la promesse rarement tenue d'une ascension sociale fulgurante», soulignent-ils.

Le groupe renanais Sens Unik a largement contribué, entre 1980 et 2000, à l'éclosion du rap en Europe. Par le biais d'une carte blanche donnée à Carlos Leal, l'un des fondateurs et chanteur du groupe qui a grandi à Renens, l'exposition revient aussi sur la naissance de la culture hip-hop en Suisse.

Répondant lui aussi à l'invitation de La Ferme des Tilleuls, Olivier Cachin, auteur, journaliste et spécialiste de la culture hip-hop, enrichit l'exposition d'une mise en récit de l'évolution de cette vague mondiale. Dans une «timeline» richement documentée, l'auteur met en exergue aussi bien les origines «underground» et revendicatrices de la musique rap que son actuelle toute-puissance commerciale.

Les plus lus

Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
Zelensky envisage-t-il une nouvelle attaque contre le pont de Kertch?
Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée
À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
«Cela n'est plus supportable» : le PS veut indexer les primes d’assurance maladie sur le revenu