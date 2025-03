La chanteuse allemande Nina Hagen aura 70 ans le 11 mars. La marraine du punk a lancé la Neue Deutsche Welle en quittant la RDA pour l'Allemagne de l'Ouest à la fin des années 70.

Keystone-SDA ATS

Les jeunes qui souhaitent comprendre le phénomène Hagen devraient regarder sur Internet les interviews et ses apparitions à la TV. L'une d'entre elles montre NIna Hagen en 1992 dans un débat sur la chaîne allemande Sat.1 consacré à la légalisation des drogues, auquel participait la ministre fédérale de la jeunesse de l'époque, Angela Merkel (CDU). Nina Hagen s'est tellement emportée qu'elle a crié à un moment donné à une participante à la discussion «Je vous engueule aussi longtemps que je veux» avant de quitter le plateau.

Angela Merkel ne semble pas lui avoir tenu rigueur de cet esclandre, la chancelière allemande ayant choisi «Du hast den Farbfilm vergessen» (Tu as oublié le film en couleur) comme l'une des trois chansons de Nina Hagen pendant son discours de fin de mandat en 2021. Cette chanson, sortie en 1974, a été le plus grand succès de la chanteuse en RDA.

Une enfance pas très protégée

Le 11 mars 1955, Catharina, son vrai prénom, est née à Berlin-Est, fille de l'actrice Eva-Maria Hagen et du scénariste Hans Hagen. Mais son enfance n'a pas été facile.

Dans un talk-show allemand, elle a décrit comment, à l'âge de trois ans, elle allait déjà à l'église le dimanche avec les enfants des voisins: «Les parents étaient toujours en train de pioncer et avaient une odeur d'alcool». Dans son autobiographie, elle a écrit à propos de ses années d'enfance: «C'est à cette époque que j'ai découvert le fait d'être abandonnée».

C'est à cette époque que régnait la «pensée de la RDA», qui consistait à pouvoir laisser les enfants seuls la moitié de la journée et de la nuit – des nuits que Nina Hagen passait à hurler et à crier, selon ses souvenirs d'enfance. «C'est au cours de ces nuits que sont nés la puissance de ma voix et celle de mes poumons».

Nina Hagen s'est très tôt heurté à des limites dans le régime de la RDA, avec pour père adoptif l'auteur-compositeur Wolf Biermann, expulsé par la suite. Un fonctionnaire de la sécurité d'État a ainsi refusé sa demande d'admission à l'école d'art dramatique au début des années 70.

Le punk de Londres en Allemagne

Cela a freiné sa carrière d'actrice, qui a connu plus tard le succès avec la comédie à succès «7 Zwerge», mais pas sa carrière de chanteuse. Après l'expatriation de Wolf Biermann, Nina Hagen passe à l'Ouest. Elle s'est d'abord rendue à Londres et a posé les premiers jalons de sa carrière internationale. Cela lui a valu plus tard les éloges du magazine britannique «Melody Maker», qui l'a qualifiée de «contribution la plus importante de l'Allemagne à la culture pop depuis Brecht».

De Londres, Nina Hagen a ramené le punk en Allemagne, et son Nina Hagen Band est considéré comme le précurseur de la Neue Deutsche Welle (Nouvelle vague allemande). Le premier album a été directement disque d'or avec le tube «TV Glotzer (Ich glotz TV)».

Mais les dissensions sont vite apparues dans le groupe. Pour le deuxième album «Unbehagen», les musiciens et la chanteuse sont entrés en studio séparément. Malgré cela, cet album a également obtenu un disque d'or. Les musiciens ont poursuivi leur carrière dans le groupe «Spliff» tandis que Nina Hagen a entamé une carrière solo.

La marraine du punk

Elle a longtemps vécu aux États-Unis, y a connu le succès et a donné naissance à sa fille Cosma Shiva. Mais le contact avec la scène londonienne n'a jamais été rompu, et c'est là qu'elle a été surnommée la «Godmother of Punk», la marraine du punk.

Nina Hagen est devenue la plus grande provocatrice possible. Dans un talk-show autrichien, elle montrait aux femmes comment se donner du plaisir. Dans la chanson «Unbeschreiblich weiblich», elle chantait en 1978 à propos d'une interruption de grossesse: «Et avant le premier cri d'enfant, je dois d'abord me libérer moi-même».

Elle est ensuite partie en quête de spiritualité jusqu'à se faire baptiser à l'âge adulte. Sa dernière publication musicale, juste avant Noël, «Douce nuit», mais dans une version reggae, s'inscrit dans ce contexte.