Musique La pop-soul star britannique Olivia Dean triomphe aux Brit Awards

ATS

1.3.2026 - 01:23

La chanteuse et compositrice britannique Olivia Dean a triomphé samedi aux Brit Awards. Elle a remporté quatre prix lors de la plus grande cérémonie musicale annuelle du Royaume-Uni.

Olivia Dean a tout rafflé aux Brit Awards 2026 à Manchester.
Olivia Dean a tout rafflé aux Brit Awards 2026 à Manchester.
ATS

Keystone-SDA

01.03.2026, 01:23

01.03.2026, 07:03

Après avoir dominé les charts nationaux et internationaux avec son tube «Man I Need» et son album «The Art of Loving», la jeune femme de 26 ans a régné en maître lors de la cérémonie de remise des prix à Manchester.

Quelques semaines après avoir remporté le Grammy de la révélation de l'année, elle a décroché le Brit Awart le plus convoité de la soirée, celui de l'album de l'année, devançant le chanteur indie Sam Fender, les rockeurs Wolf Alice, la pop star Lily Allen et le rappeur Dave.

Olivia Dean a également remporté les prix du meilleur artiste, du meilleur groupe pop et, aux côtés de Fender, celui de la chanson de l'année pour leur single «Rein Me In», devançant des stars britanniques telles que Raye, Lola Young et Calvin Harris.

«Merci beaucoup d'avoir cru en moi alors que parfois je ne croyais pas vraiment en moi-même», a déclaré Dean, émue, en recevant le prix du meilleur album. «Cet album parle simplement d'amour et d'amour réciproque dans un monde qui semble actuellement dépourvu d'amour.»

L'étoile montante Lola Young n'est pas repartie les mains vides, remportant le prix de la meilleure révélation, tandis que Wolf Alice a décroché celui du groupe de l'année.

La chanteuse espagnole Rosalia, qui a remporté le prix de la meilleure artiste internationale, a livré une performance électrisante en compagnie de Björk. La chanteuse et compositrice islandaise est sortie d'un ensemble de danseurs chorégraphiés pour interpréter leur tube «Berghain».

La K-pop star Rose, membre du groupe Blackpink, et Bruno Mars ont remporté le prix de la chanson internationale de l'année pour leur tube viral «APT», tandis que le groupe de rock de Brooklyn Geese a remporté le prix du meilleur groupe international.

