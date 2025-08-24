La 15e édition du festival Nox Orae se déroulera de jeudi à samedi prochain à la Tour-de-Peilz. Situé face au lac, le Jardin Roussy accueillera douze concerts sur trois soirs, avec notamment les Suédois de Goat, de Viagra Boys et Anna Von Hausswolff, les Britanniques d'Happy Mondays et Yard Act ou encore les Américains de The Warlocks.

Les paroles nihilistes de Sebastian Murphy, du groupe suédois Viagra Boys, se nourrissent d'autodérision et d'humour noir. A voir vendredi prochain au festival Nox Orae à la Tour-de-Peilz (archives). ATS

«Nous revenons à un format plus intime: un maximum de quatre groupes par soirée et une seule scène», écrivent les organisateurs dans un communiqué. Une deuxième scène avait été installée en 2023 et 2024.

L'affiche est complétée par des musiciens venus du Japon, Qujaku et Hiromi Oishi, d'Australie, avec Gut Health, et de Suisse, Sandokaï et Emzyg. Deux DJ Sets animeront les nuits de vendredi et de samedi dès 01h30 du matin.

Fondé en 2010, puis organisé depuis 2012 par l'association qui porte son nom, Nox Orae (La nuit du rivage) se veut un festival de musiques actuelles à taille humaine. Il propose une programmation «en dehors des autoroutes de la musique commerciale, allant du rock psyché à la pop teintée d'électro, en passant par le post punk et les musiques multiculturelles».

www.noxorae.ch