La superstar Lady Gaga, les rockeurs californiens de Green Day, le rappeur américain Post Malone tiendront le haut de l'affiche du célèbre festival de musique de Coachella en avril, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

Lady Gaga, supportrice de Kamala Harris à la présidentielle américaine, est l'une des têtes d'affiche de Coachella, qui ouvre la saison des festivals aux Etats-Unis pendant deux week-ends en avril. ATS

La rappeuse américaine Missy Elliott, la chanteuse britannique Charli XCX, la rappeuse texane Megan Thee Stallion et le rappeur, également du Texas, Travis Scott seront aussi de la partie dans le désert californien.

Coachella ouvre la saison des festivals US

L'édition 2025 se tiendra sur deux week-ends de trois jours, du 11 au 13 avril et du 18 au 20 avril. Il est très rare que les dates et le programme de Coachella soient annoncés autant en avance.

La prestation de Scott sera d'autant plus attendue qu'il était à l'affiche de l'édition 2020 finalement annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

La chanteuse sud-africaine Tyla, également invitée à Coachella au printemps, avait manqué l'édition 2024 car elle s'était blessée.

Les festivaliers et mélomanes éclectiques pourront aussi voir et écouter le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, avec son philharmonique de Los Angeles, avant qu'il ne dirige à partir de 2026 celui de New York.

Enfin, la chanteuse brésilienne Anitta et les pionniers et vétérans allemands de la musique électronique, Kraftwerk, seront aussi de la fête.

L'an passé, Coachella avait vibré aux sons notamment de Lana Del Rey, Doja Cat et Tyler the Creator.

La mégastar mondiale Taylor Swift était aussi là, mais comme spectatrice.

