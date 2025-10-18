  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rolle Jazz Festival Le Château de Rolle se transforme en club new-yorkais

ATS

18.10.2025 - 10:25

Le Château de Rolle accueillera la première édition du Rolle Jazz Festival de jeudi à samedi prochain. Imaginé par le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky et le flûtiste vaudois Xavier Paternot, cet événement fera souffler sur les rives du Léman l’énergie des clubs de la Grande Pomme. Particularité: un format intimiste, avec moins d’une centaine de spectateurs par concert.

Le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky est le cofondateur du nouveau Jazz Rolle Festival.
Le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky est le cofondateur du nouveau Jazz Rolle Festival.
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 10:25

18.10.2025, 10:31

A quelques jours de l'ouverture, toutes les soirées payantes affichent complet, se réjouissent les organisateurs. L’entrée reste libre pour différents concerts, pour les jam sessions programmées chaque soir dès 22h30, ainsi que pour des masterclasses ouvertes au public sur inscription.

Fête à domicile

C’est lors d’un tour en bateau sur le Léman que Misha Piatigorsky, «tombé amoureux» du Château de Rolle, a proposé à son ami Xavier Paternot d’y transposer l’esprit des soirées qu’il a créées à Manhattan en 2020: les Daddy Rabbit. Les musiciens se produisent au cœur du public, dans un dispositif circulaire qui favorise la proximité et l’échange.

«L’idée est de briser toutes les barrières. Tout le monde a une vue incroyable et les interactions entre musiciens sont bien plus intenses que sur une scène traditionnelle», a raconté Misha Piatigorsky à Keystone-ATS.

Culture. Le Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux

CultureLe Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux

«Nous voulons recréer cette atmosphère unique de fête à domicile à Rolle, dans ce lieu d’exception qu'est le Château de Rolle», note Xavier Paternot, qui a organisé bon nombre de concerts chez lui. «Le maître-mot est celui de l'intimité entre le public et les musiciens». Et le nombre restreint de spectateurs promet une écoute privilégiée, à l’image des clubs intimistes d’autrefois.

Musiciens de haut vol

Durant trois jours, des musiciens de renommée internationale issus de la scène américaine partageront ainsi la scène avec des artistes suisses, colombiens, grecs ou italiens. Parmi les têtes d’affiche, Hector Martignon, ancien complice de Ray Barretto, côtoiera Giovanni Mirabassi, pianiste et compositeur apprécié de Charles Aznavour.

Le Genevois Moncef Genoud, figure incontournable du jazz helvétique, partagera l'affiche avec la chanteuse brésilienne Liz Rosa. Sans oublier la soirée avec des musiciens du Daddy Rabbit avec Emily Braden, Rahj Mason et Misha Piatigorsky.

«Ce festival, qui fait la part belle au world jazz, n’a rien d’intellectuel», précise Xavier Paternot. «C’est une musique facile à communiquer, qui se vit et se partage».

Ce n'est qu'un début

«Créer un festival de jazz en Suisse représente énormément pour moi. L'idée de rassembler de grands musiciens du monde entier est un rêve qui devient réalité», confie Misha Piatigorsky qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Calendrier confirmé. Le 2m2c rouvrira juste à temps pour le Montreux Jazz 2026

Calendrier confirméLe 2m2c rouvrira juste à temps pour le Montreux Jazz 2026

La deuxième édition du Rolle Jazz Festival est d'ores et déjà agendée du 24 au 26 septembre 2026. Le pianiste prévoit d'ailleurs de décliner le concept «Daddy Rabbit» dans d'autres lieux en Europe, continent «cher à son coeur», mais aussi ailleurs dans le monde.

Le festival, dont le budget se monte à 80'000 francs, est soutenu par la commune de Rolle qui a notamment mis le château à disposition ainsi que par des sponsors privés.

rollejazzfest.com

Les plus lus

ICE : le service de l’immigration de Trump accumule les dérives
Ski alpin : des changements à Sölden qui font grincer des dents
Nottingham Forest s’enfonce : le coach viré, Dan Ndoye rétrogradé
Vincenz-Stauffacher et Mühlemann élus ensemble à la tête du PLR
Stan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle
Drame routier au Brésil : au moins 15 morts dans un accident d’autocar