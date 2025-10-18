Le Château de Rolle accueillera la première édition du Rolle Jazz Festival de jeudi à samedi prochain. Imaginé par le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky et le flûtiste vaudois Xavier Paternot, cet événement fera souffler sur les rives du Léman l’énergie des clubs de la Grande Pomme. Particularité: un format intimiste, avec moins d’une centaine de spectateurs par concert.

Le pianiste new-yorkais Misha Piatigorsky est le cofondateur du nouveau Jazz Rolle Festival. ATS

A quelques jours de l'ouverture, toutes les soirées payantes affichent complet, se réjouissent les organisateurs. L’entrée reste libre pour différents concerts, pour les jam sessions programmées chaque soir dès 22h30, ainsi que pour des masterclasses ouvertes au public sur inscription.

Fête à domicile

C’est lors d’un tour en bateau sur le Léman que Misha Piatigorsky, «tombé amoureux» du Château de Rolle, a proposé à son ami Xavier Paternot d’y transposer l’esprit des soirées qu’il a créées à Manhattan en 2020: les Daddy Rabbit. Les musiciens se produisent au cœur du public, dans un dispositif circulaire qui favorise la proximité et l’échange.

«L’idée est de briser toutes les barrières. Tout le monde a une vue incroyable et les interactions entre musiciens sont bien plus intenses que sur une scène traditionnelle», a raconté Misha Piatigorsky à Keystone-ATS.

«Nous voulons recréer cette atmosphère unique de fête à domicile à Rolle, dans ce lieu d’exception qu'est le Château de Rolle», note Xavier Paternot, qui a organisé bon nombre de concerts chez lui. «Le maître-mot est celui de l'intimité entre le public et les musiciens». Et le nombre restreint de spectateurs promet une écoute privilégiée, à l’image des clubs intimistes d’autrefois.

Musiciens de haut vol

Durant trois jours, des musiciens de renommée internationale issus de la scène américaine partageront ainsi la scène avec des artistes suisses, colombiens, grecs ou italiens. Parmi les têtes d’affiche, Hector Martignon, ancien complice de Ray Barretto, côtoiera Giovanni Mirabassi, pianiste et compositeur apprécié de Charles Aznavour.

Le Genevois Moncef Genoud, figure incontournable du jazz helvétique, partagera l'affiche avec la chanteuse brésilienne Liz Rosa. Sans oublier la soirée avec des musiciens du Daddy Rabbit avec Emily Braden, Rahj Mason et Misha Piatigorsky.

«Ce festival, qui fait la part belle au world jazz, n’a rien d’intellectuel», précise Xavier Paternot. «C’est une musique facile à communiquer, qui se vit et se partage».

Ce n'est qu'un début

«Créer un festival de jazz en Suisse représente énormément pour moi. L'idée de rassembler de grands musiciens du monde entier est un rêve qui devient réalité», confie Misha Piatigorsky qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

La deuxième édition du Rolle Jazz Festival est d'ores et déjà agendée du 24 au 26 septembre 2026. Le pianiste prévoit d'ailleurs de décliner le concept «Daddy Rabbit» dans d'autres lieux en Europe, continent «cher à son coeur», mais aussi ailleurs dans le monde.

Le festival, dont le budget se monte à 80'000 francs, est soutenu par la commune de Rolle qui a notamment mis le château à disposition ainsi que par des sponsors privés.

