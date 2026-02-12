  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique du monde Le Festival 1066 d'Epalinges tire la prise

ATS

12.2.2026 - 11:02

Il n'y aura pas de 12e édition du 1066 Festival à Epalinges (VD) cette année. Le comité d'organisation, par la voix de son président Guillaume «Toto» Morand, a annoncé au Conseil communal cette semaine et sur les réseaux sociaux la fin de la manifestation qui célébrait les musiques du monde et la diversité culturelle.

Guillaume "Toto" Morand, commerçant lausannois et président du comité d'organisation du 1066 Festival à Epalinges a annoncé cette semaine la fin de la manifestation des musiques du monde et de la diversité culturelle (archives).
Guillaume "Toto" Morand, commerçant lausannois et président du comité d'organisation du 1066 Festival à Epalinges a annoncé cette semaine la fin de la manifestation des musiques du monde et de la diversité culturelle (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 11:02

12.02.2026, 13:38

«C'est avec une certaine tristesse que je vous annonce la décision du comité de mettre fin au 1066 Festival. Une décision qui a été dure à prendre. Toujours dur d'arrêter quelque chose qu’on aime», écrit l'entrepreneur lausannois dans son intervention.

«Il n'y a pas une raison d'arrêter le festival mais plusieurs qui sont venues s'accumuler. Les énumérer toutes prendrait trop de temps. Nous pensons que c'est le bon moment (...) Point important, même si tout devient plus difficile, nous n'arrêtons pas pour des raisons financières», explique Toto Morand. «On finit clean, pas de faillite, pas de factures ouvertes, tout le monde a été payé».

Le festival aura donc connu onze éditions. Il a notamment accueilli Ibrahim Malouf, Joey Starr, Goran Bregovic, Emir Kusturica, Amadou et Mariam, Salif Keita ou encore Oxmo Puccino. Il attirait en moyenne entre 1500 et 2000 personnes

Le Festival 1066 – le code postal d'Epalinges – se distinguait par sa volonté d'allier tradition et modernité. Il a été organisé chaque année depuis 2013, à l'exception d'une pause de deux ans lors de la pandémie de coronavirus. Guillaume «Toto» Morand présidait l'association qui gère le festival.

Les plus lus

Menacée d'avalanches «exceptionnelles», une station ferme ses portes !
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes
Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO
La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice
Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur