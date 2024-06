Le légendaire groupe de rock australien AC/DC a mis le feu aux poudres samedi soir devant 47'000 fans au stade du Letzigrund de Zurich. Le guitariste Angus Young et le chanteur Brian Johnson ont interprété 21 chansons en un peu plus de deux heures.

Le chanteur d'AC/DC Brian Johnson et le guitariste Angus Young, dans son emblématique uniforme d'écolier, ont enthousiasmé les fans du stade du Letzigrund à Zurich. ATS

ATS

Le concert, qui s'est déroulé à guichets fermés, a débuté avec les classiques «If You Want Blood (You've Got It)» et «Back in Black». De nombreux spectateurs arboraient des cornes de diable clignotantes, véritable emblème d'AC/DC.

Le groupe de rock formé en 1973 a certes pris quelques cheveux gris, mais il enthousiasme toujours autant son public. Le guitariste Angus Young, 69 ans, est monté sur scène avec son emblématique uniforme d'écolier aux pantalons courts, aux côtés du chanteur Brian Johnson, 76 ans.

Après «Highway To Hell», sa chanson la plus connue, le groupe a clos la fête avec deux morceaux faisant partie intégrante de son répertoire – «TNT» et «For Those About To Rock» – et un feu d'artifice.

paja, ats