Le nom d’une première tête d’affiche «fuite» avant l’heure !

Alors que la programmation de l’édition 2024 du Paléo Festival sera dévoilée mardi prochain, un premier nom a été révélé jeudi. La cause de cette «fuite» ? L’artiste lui-même !

Chaque année, c’est un événement très attendu par nombreux amateurs de musique : le dévoilement du programme du Paléo. Et comme chaque année, le festival nyonnais veille à garder secret jusqu’au dernier moment les noms de celles et ceux qui fouleront les scènes sur la plaine de l’Asse.

Alors que le line-up de la cuvée 2024 sera révélé mardi prochain, le 12 mars à 10h00, un artiste n’a pas attendu l’annonce officielle pour confirmer sa présence au plus grand Open Air de Suisse. Il s’agit d’Eddy de Pretto, qui viendra faire vibrer le public helvétique lors de la soirée du mercredi 24 juillet.

Sa deuxième fois à Paléo

«C’est une chaude et grosse nouvelle : le crash cœur tour passera 22x en festivals cet été», a indiqué jeudi l’auteur-compositeur-interprète français dans une publication Instagram annonçant sa tournée estivale. Le chanteur de 30 ans, qui était déjà passé au Paléo en 2018, sillonne actuellement les pays francophones pour défendre son troisième album intitulé «Crash Coeur».

Pour celles et ceux qui n’auront pas l’occasion de venir écouter l’interprète de «Kid» ou encore «Fête de trop» sur les bords du Léman cet été, on rappellera qu’Eddy de Pretto donnera un concert le 12 avril prochain aux Docks à Lausanne et le 28 novembre à l’Arena de Genève et sera aussi à l’affiche de Festi’Neuch le 15 juin.

L’édition 2024 du Paléo Festival se tiendra du 23 au 28 juillet. La vente des billets et abonnements débutera le mercredi 20 mars à midi.