  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Scène en pleine montagne Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

ATS

11.12.2025 - 00:00

Le programme de l'édition 2026 du Zermatt Unplugged a été dévoilé, jeudi matin. Herbert Grönemeyer (pour deux concerts), Placebo, Tom Odell et Emeli Sandé en seront les têtes d'affiche.

Placebo se produit à Zermatt, le 11 avril prochain (photo d'archives).
Placebo se produit à Zermatt, le 11 avril prochain (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 00:00

11.12.2025, 07:15

Cette 17e édition se déroulera du mardi 7 au samedi 11 avril, soit juste après le week-end de Pâques. Durant cinq jours, le festival haut-valaisan proposera environ 120 concerts répartis sur 17 scènes intérieures et extérieures situées dans la station et en montagne.

Le Zermatt Unplugged offre la possibilité à des artistes qui remplissent habituellement de grandes salles de se produire sous un chapiteau rond pouvant accueillir 2300 spectateurs et dans une salle de 500 places», résument les organisateurs, dans un communiqué.

Une scène en pleine montagne

Les Sunnegga Sessions, situées à près de 2300 mètres d'altitude, offrent un cadre encore plus intime, que ce soit dans un loft avec vue panoramique ou dans la chapelle de Winkelmatten et ses 48 places.

Tom Odell ouvrira les feux, le 7 avril. Depuis sa première prestation à Zermatt il y a plus de dix ans, le chanteur britannique est devenu une star internationale. Son tube «Another Love», sorti en 2013, a récemment connu un regain de popularité en tant qu'hymne de protestation contre la guerre et l'oppression.

Herbert Grönemeyer à deux reprises

Pour la première fois dans l'histoire du festival, deux concerts du même artiste figurent au programme. Herbert Grönemeyer se produira les 8 et 9 avril avec un spectacle inspiré de sa tournée actuelle «Mittendrin – akustisch». «Nous essayons d'accueillir cet artiste à Zermatt depuis des années», confie Rolf Furrer, le directeur du festival.

Icône de la soul et du RnB, Emeli Sandé se produira le 10 avril. L'artiste britannique fera, en 2026, son grand retour sur scène après une longue absence et interprétera son tube planétaire «Read All About It «. Enfin, le 11 avril, Placebo montera sur scène pour son unique date en Suisse, l'an prochain.

Des artistes tels que Rea Garvey, Mighty Oaks, Starsailor, Nick Mulvey ou Kings of Convenience se produiront également dans des cadres plus intimistes à l'occasion de ce Zermatt Unplugged 2026.

La billetterie ouvrira jeudi 18 décembre, ont précisé les organisateurs mercredi dans leur communiqué.

Les plus lus

«Méthodes russes» - Une décision du Conseil national provoque un tollé !
Une actrice de porno britannique défraie la chronique
«Ils n'auraient pas brûlé les voitures»- Elon Musk évoque ses regrets