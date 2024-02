Céline Dion fait une apparition surprise aux Grammys!

Céline Dion a mis le feu aux Grammys avec son apparition surprise sur scène à la fin de la cérémonie. La chanteuse a remis le prix du Meilleur album à Taylor Swift.

Céline Dion présente le prix de l'album de l'année lors de la 66e édition des Grammy Awards, le dimanche 4 février 2024, à Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) KEYSTONE

Céline Dion fait vibrer les Grammy Awards!

La surprise avait été bien gardée! La chanteuse de My Heart Will Go On a déclenché une standing ovation lorsqu'elle est montée sur scène pour remettre le dernier prix – et sans doute le plus important – de la soirée: l'album de l'année.

« Merci à tous. Je vous aime aussi. Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense vraiment. Cela vient de mon cœur. Ceux qui ont eu la chance d'être ici aux Grammy Awards ne doivent jamais considérer comme acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier», a déclaré Céline au public, sous des applaudissements nourris.

Ses paroles avaient une signification particulière. La star s'est retirée de la scène depuis décembre 2022, après avoir révélé qu'elle avait été diagnostiquée du syndrome de la personne raide. Cette maladie neurologique progressive, qui touche le système nerveux et la moelle épinière, a affecté la capacité de Céline Dion à marcher et à chanter, mettant un terme à ses spectacles et aux tournées prévues.

L'interprète de J'irai où tu iras a remis à Taylor Swift la plus haute distinction pour son album Midnights. Et là, ce n’était pas vraiment une surprise. Il s'agit de la quatrième victoire de la chanteuse de Cruel Summer dans la catégorie du meilleur album.

Les spéculations sur qui présenterait le dernier prix de la soirée ont été nombreuses avant le spectacle, après que le producteur exécutif des Grammys, Ben Winston, a laissé entendre que le public allait être gâté. S'il n'a pas voulu nommer la personne choisie, il avait néanmoins donné quelques indices stratégiques. « Il s'agit d'une icône mondiale absolue, avait-il déclaré à CNN. Je pense que les gens vont en tomber de leur siège. Ils seront debout. La seule condition qu’elle a posée est qu'il s'agisse d'une surprise.»

Voici la liste principale des lauréats:

Album de l'année: Taylor Swift – Midnights

Enregistrement de l’année pour la performance globale d’un titre: Miley Cyrus – Flowers

Meilleure nouvelle artiste: Victoria Monet

Chanson de l'année: Billie Eilish – What Was I Made For?

Meilleur album pop vocal: Taylor Swift – Midnights

Meilleure chanson R&B: SZA – Snooze

Meilleur album country: Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Meilleur album de musique urbaine: Karol G – Mañana Será Bonito

Meilleur album R&B progressif: SZA – SOS

Meilleure performance R&B: Coco Jones – ICU

Meilleur album folk: Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live)

Producteur de l'année, non-classique: Jack Antonoff

Auteur-compositeur de l'année, non-classique: Theron Thomas

Meilleure performance d'un duo/groupe pop: SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Meilleur enregistrement dance/électronique: Skrillex, Fred again... et Flowdan – Rumble

Meilleur enregistrement pop dance: Kylie Minogue – Padam Padam

Meilleur album de musique électronique/danse: Fred again... – Actual Life 3 (1er janvier – 9 septembre 2022)

Meilleure performance R&B traditionnelle: PJ Morton featuring Susan Carol – Good Morning

Meilleur album R&B: Victoria Monét – Jaguar II

Meilleure performance rap: Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Meilleure performance rap mélodique: Lil Durk featuring J Cole – All My Life

Meilleure chanson rap: Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Meilleur album de rap: Killer Mike – Michael

Meilleure performance solo country: Chris Stapleton – White Horse

Meilleure chanson country: Chris Stapleton – White Horse

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels: What Was I Made For? de Barbie the Album, Billie Eilish O'Connell et Finneas O'Connell, auteurs-compositeurs

Meilleur album comique: Dave Chappelle – What's in a Name?

Meilleure performance de musique alternative: Paramore – This Is Why

Meilleur album rock: Paramore – This Is Why

Meilleure chanson rock: boygenius – Not Strong Enough

Meilleure performance métal: Metallica – 72 Seasons

Meilleure performance rock: boygenius – Not Strong Enough

Covermedia