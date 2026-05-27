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Metallica envahit Zurich L’unique date suisse du M72 World Tour se joue ce soir à guichets fermés

ATS

27.5.2026 - 11:26

Metallica joue mercredi soir à guichets fermés au Letzigrund de Zurich, unique date suisse de la tournée mondiale «M72 World Tour». Le groupe américain, attendu devant des dizaines de milliers de fans, relance aussi sa campagne de dons du sang, avec la Croix-Rouge.

Le chanteur de Metallica James Hetfield est attendu avec son groupe mercredi soir au Letzigrund.
Le chanteur de Metallica James Hetfield est attendu avec son groupe mercredi soir au Letzigrund.
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 11:26

27.05.2026, 11:38

Le concert débute mercredi soir à 20h00 dans un stade du Letzigrund annoncé complet, avec une ouverture des portes dès 15h30 et d’importantes perturbations de circulation attendues autour de l’enceinte zurichoise. Les organisateurs prévoient l’arrivée de milliers de fans venus de toute la Suisse et des pays voisins pour retrouver le groupe de James Hetfield et Lars Ulrich.

Mercredi en fin de matinée, il restait encore 26 billets disponibles sur la plateforme de revente Helloticket. Le moins cher était proposé à 299 francs, tandis que les places les plus exclusives grimpaient jusqu’à 9578 francs.

De retour au Letzigrund

Sept ans après leur dernier concert au Letzigrund, les «Four Horsemen» reviennent donc sur les lieux avec une machinerie démesurée. Le «M72 World Tour» n’est pas seulement un concert, mais une gigantesque structure construite autour d’une scène circulaire à 360 degrés, avec tours d’écrans géantes, passerelles mobiles et pyrotechnie monumentale.

Cette tournée mondiale a débuté le 27 avril 2023 à Amsterdam après la sortie de l’album «72 Seasons». Elle doit s’achever le 5 juillet 2026 à Londres après près de trois années de concerts à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Océanie.

La Suisse reste une étape régulière pour les géants américains du metal. Leur dernière venue helvétique remonte au 10 mai 2019 au Letzigrund de Zurich dans le cadre du «WorldWired Tour», tandis qu’ils avaient également joué à Palexpo à Genève devant près de 22'000 personnes en avril 2018. Un concert prévu à Frauenfeld en 2022 avait finalement été annulé.

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En marge du concert, Metallica s’est aussi associé au Service suisse de transfusion sanguine de la Croix-Rouge pour une opération de dons du sang. «Beaucoup ont appelé pour demander s’il restait des T-shirts et sont venus pour donner leur sang», a indiqué le centre de transfusion de Zurich à la radio publique SRF. Les donneurs reçoivent un T-shirt collector conçu spécialement par le groupe pour cette campagne menée dans plusieurs villes de la tournée.

Le groupe américain sera accompagné en première partie mercredi soir par les Français de Gojira, vus à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Paris, et les Américains Knocked Loose.

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