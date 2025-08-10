  1. Clients Privés
Musique – VD Le Venoge Festival fête ses 30 ans et ouvre ses portes mercredi

ATS

10.8.2025 - 09:31

Le Venoge Festival débute mercredi à Penthaz. Pour son 30e anniversaire, du 13 au 16 août, la manifestation fait notamment monter sur scène Mika, Sean Paul, Bigflo & Oli, Gazo, IAM, UB40, Eddy de Pretto ou encore Sheila. Pour l'instant, seule la soirée de samedi est complète.

En tout, plus de 40 artistes sont attendus sur les trois scènes du festival du Gros-de-Vaud (archives).
En tout, plus de 40 artistes sont attendus sur les trois scènes du festival du Gros-de-Vaud (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 09:31

10.08.2025, 09:33

C'est toutefois le nom de Jason Derulo qui trône en haut de l'affiche de cette édition 2025. Et pour cause, l'Américain se produira pour la première fois en Suisse romande. Qualifié de «véritable hitmaker» par les organisateurs, la star du RnB cumule plus de 250 millions de singles vendus avec des titres comme «Whatcha Say», «Talk Dirty» ou «Want to Want Me».

Jason Derulo proposera vendredi soir une soirée «à l'esprit pop, électro, festif et grand public», promettent les organisateurs. Les rappeurs toulousains Bigflo & Oli seront aussi en vedette durant la même soirée. Tout comme les pionniers du hip-hop suisse, Sens Unik, qui ont annoncé leur retour sur scène après quinze ans d'absence.

Soirée «revival»

Samedi soir, la pop de Mika résonnera à Penthaz. Les vétérans d'IAM seront aussi de la partie, tout comme Eddy de Pretto. Plusieurs artistes suisses défileront également, à l'image de Nuit Incolore, Flèche Love ou Mosimann. Cette soirée est «sold out».

Comme chaque année, le Venoge Festival aura droit à sa soirée «revival» le jeudi. Au menu: le roi du dancehall Sean Paul, UB40 et l'icône française des années yéyé Sheila. Sans oublier aussi le vétéran planant Plastic Bertrand.

Quant à la soirée inaugurale du mercredi, elle se veut «100% Urban» avec les rappeurs Gazo, SCH, Franglish ou encore Jok'Air. La Valaisanne KT Gorique montera aussi sur scène.

En tout, plus de 40 artistes sont attendus sur les trois scènes du festival du Gros-de-Vaud, dont le budget atteint 5,5 millions de francs. La manifestation avait attiré 42'000 spectateurs en 2024. L'année record remonte à 2022 avec 43'000 visiteurs, mais le festival s'étalait alors sur cinq soirs.

