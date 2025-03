Le Venoge Festival a dévoilé l'affiche de sa prochaine édition, programmée du 13 au 16 août à Penthaz (VD). Pour son 30e anniversaire, la manifestation s'offre notamment Mika, Sean Paul, Bigflo & Oli, Gazo, IAM ou encore Eddy de Pretto.

Keystone-SDA ATS

C'est toutefois le nom de Jason Derulo qui trône en haut de l'affiche. Et pour cause, l'Américain se produira pour la première fois en Suisse romande. Qualifié de «véritable hitmaker» par les organisateurs, la star du RnB cumule plus de 250 millions de singles vendus avec des titres comme «Whatcha Say», «Talk Dirty» ou «Want to Want Me».

Jason Derulo se produira vendredi soir pour une soirée «à l'esprit pop, électro, festif et grand public», promettent les organisateurs. Les rappeurs toulousains Bigflo & Oli seront aussi en vedette durant la même soirée. Tout comme les pionniers du hip-hop suisse, Sens Unik, qui viennent d'annoncer leur retour sur scène après quinze ans d'absence.

Samedi soir, la pop de Mika résonnera à Penthaz. Les vétérans d'IAM seront aussi de la partie, tout comme Eddy de Pretto. Plusieurs artistes suisses défileront également, à l'image de Nuit Incolore, Flèche Love ou Mosimann.

Sean Paul avec Sheila

Comme chaque année, le Venoge Festival aura droit à sa soirée «revival» le jeudi. Au menu notamment: le roi du dancehall Sean Paul et l'icône française des années yéyé Sheila. Queen Extravaganza, qui reprend les tubes de Queen, seront aussi un des temps fort de ce jeudi soir.

Quant à la soirée inaugurale du mercredi, elle se veut «100% Urban» avec les rappeurs Gazo, SCH, Franglish ou encore Jok'Air. La Valaisanne KT Gorique est aussi annoncée.

En tout, plus de 40 artistes sont attendus sur les trois scènes du festival du Gros-de-Vaud, dont le budget atteint 5,5 millions de francs. La manifestation avait attiré 42'000 spectateurs en 2024. L'année record remonte à 2022 avec 43'000 visiteurs, mais le festival s'étalait alors sur cinq soirs.