Musique Les grands classiques de Noël en tête du hit-parade helvétique

ATS

9.12.2025 - 14:21

En cette période de l’Avent, les grands succès de Noël reviennent en force dans le classement suisse des singles. En tête figure «All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey, immédiatement suivie de «Last Christmas» de Wham!.

L’incontournable "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey occupe, comme chaque année pendant la période de l’Avent, la première place de la hit-parade helvétique des singles. (archives)
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 14:21

09.12.2025, 14:58

Pas moins de sept des dix premières places sont occupées par des chansons évoquant le sapin, la neige tant attendue ou l’esprit de Noël. Même la superstar Taylor Swift a été dépassée: son titre «The Faith of Ophelia» glisse de la première à la troisième place, selon le site hitparade.ch.

Depuis des années, Mariah Carey occupe incontestablement la première place du classement en décembre avec son tube de 1994. «All I Want For Christmas Is You» a passé au total 23 semaines au sommet de la hit-parade suisse, un record inégalé, même hors période festive.

Les Wham!, avec «Last Christmas», n’ont en revanche jamais réussi à s’imposer en tête du classement et ont dû se contenter de la deuxième place. Depuis sa sortie en 1984, le morceau y a passé 16 semaines.

On retrouve également dans le top 10: Brenda Lee avec «Rockin' Around The Christmas Tree» et «Snowman», Ariana Grande avec «Santa Tell Me», Dean Martin avec «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» ainsi que Bobby Helms avec «Jingle Bell Rock».

