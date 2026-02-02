Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards

Dans la nuit de dimanche à lundi, Los Angeles a vibré au rythme des Grammy Awards. Sur le tapis rouge, les stars ont rivalisé d’audace et d’élégance : retrouvez les looks les plus marquants dans notre galerie photos.
Lady Gaga a foulé le tapis rouge dans une robe à plumes.
Kesha a également opté pour des plumes.
Justin et Hailey Bieber portaient tous deux un pin's sur lequel était inscrit "ICE Out" (en français: "ICE dehors").
La chanteuse de R&B Kehlani partage également les critiques à l'encontre des services d'immigration américains.
Et aussi Billie Eilish, qui porte une tenue de la marque d'upcycling Hodakova.
Le costume du chanteur portoricain Bad Bunny est le premier modèle masculin de Schiaparelli.
Miley Cyrus portait une énorme broche dorée.
Chappell Roan portait d'abord une cape, mais a ensuite dévoilé une robe qu'elle porte aux tétons.
Benson Boone dans une combinaison veloutée de Giorgio Armani.
La Suissesse Manon (troisième à partir de la droite) avec son groupe de K-pop Katseye.
Heidi Klum a enfilé une seconde peau.
La chanteuse pop Addison Rae.
La chanteuse néo-soul Olivia Dean.
Doechii portait une longue traîne.
Audrey Nuna, Ejae et Rei Ami (de gauche à droite) sont les chanteuses de Huntr/x dans "KPop Demon Hunters". Avec la chanson "Golden", elles ont remporté le premier Grammy pour le genre K-Pop.
La chanteuse pop Sabrina Carpenter portait une robe Valentino.
L'acteur et musicien Jamie Foxx.
La star de la K-pop Rosé.
Lola Young s'est montrée décontractée.
Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026
Lady Gaga a foulé le tapis rouge dans une robe à plumes.
Kesha a également opté pour des plumes.
Justin et Hailey Bieber portaient tous deux un pin's sur lequel était inscrit "ICE Out" (en français: "ICE dehors").
La chanteuse de R&B Kehlani partage également les critiques à l'encontre des services d'immigration américains.
Et aussi Billie Eilish, qui porte une tenue de la marque d'upcycling Hodakova.
Le costume du chanteur portoricain Bad Bunny est le premier modèle masculin de Schiaparelli.
Miley Cyrus portait une énorme broche dorée.
Chappell Roan portait d'abord une cape, mais a ensuite dévoilé une robe qu'elle porte aux tétons.
Benson Boone dans une combinaison veloutée de Giorgio Armani.
La Suissesse Manon (troisième à partir de la droite) avec son groupe de K-pop Katseye.
Heidi Klum a enfilé une seconde peau.
La chanteuse pop Addison Rae.
La chanteuse néo-soul Olivia Dean.
Doechii portait une longue traîne.
Audrey Nuna, Ejae et Rei Ami (de gauche à droite) sont les chanteuses de Huntr/x dans "KPop Demon Hunters". Avec la chanson "Golden", elles ont remporté le premier Grammy pour le genre K-Pop.
La chanteuse pop Sabrina Carpenter portait une robe Valentino.
L'acteur et musicien Jamie Foxx.
La star de la K-pop Rosé.
Lola Young s'est montrée décontractée.
Les Grammys, récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale américaine, ont été décernés dans la nuit de samedi à dimanche. Mais la cérémonie ne se résume pas à la musique: sur le tapis rouge, les stars rivalisent d’audace et de style, captant autant l’attention que les trophées eux-mêmes.
Aux Grammy Awards, beaucoup moins de musiciens disposent de contrats de marque exclusifs que les acteurs lors des Golden Globes ou des Oscars. Résultat: les tenues sur le tapis rouge sont moins prévisibles, souvent plus audacieuses et originales.
Découvrez les looks les plus marquants de la soirée dans notre galerie photos.
Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.