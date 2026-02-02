Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards

Dans la nuit de dimanche à lundi, Los Angeles a vibré au rythme des Grammy Awards. Sur le tapis rouge, les stars ont rivalisé d’audace et d’élégance : retrouvez les looks les plus marquants dans notre galerie photos.

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026 Lady Gaga a foulé le tapis rouge dans une robe à plumes. Photo: Keystone Kesha a également opté pour des plumes. Photo: Keystone Justin et Hailey Bieber portaient tous deux un pin's sur lequel était inscrit "ICE Out" (en français: "ICE dehors"). Photo: Keystone La chanteuse de R&B Kehlani partage également les critiques à l'encontre des services d'immigration américains. Photo: Keystone Et aussi Billie Eilish, qui porte une tenue de la marque d'upcycling Hodakova. Photo: Keystone Le costume du chanteur portoricain Bad Bunny est le premier modèle masculin de Schiaparelli. Photo: Keystone Miley Cyrus portait une énorme broche dorée. Photo: Keystone Chappell Roan portait d'abord une cape, mais a ensuite dévoilé une robe qu'elle porte aux tétons. Photo: Keystone Benson Boone dans une combinaison veloutée de Giorgio Armani. Photo: Keystone La Suissesse Manon (troisième à partir de la droite) avec son groupe de K-pop Katseye. Photo: Keystone Heidi Klum a enfilé une seconde peau. Photo: Keystone La chanteuse pop Addison Rae. Photo: Keystone La chanteuse néo-soul Olivia Dean. Photo: Keystone Doechii portait une longue traîne. Photo: Keystone Audrey Nuna, Ejae et Rei Ami (de gauche à droite) sont les chanteuses de Huntr/x dans "KPop Demon Hunters". Avec la chanson "Golden", elles ont remporté le premier Grammy pour le genre K-Pop. Photo: Keystone La chanteuse pop Sabrina Carpenter portait une robe Valentino. Photo: Keystone L'acteur et musicien Jamie Foxx. Photo: Keystone La star de la K-pop Rosé. Photo: Keystone Lola Young s'est montrée décontractée. Photo: Keystone

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Les Grammys, récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale américaine, ont été décernés dans la nuit de samedi à dimanche. Mais la cérémonie ne se résume pas à la musique: sur le tapis rouge, les stars rivalisent d’audace et de style, captant autant l’attention que les trophées eux-mêmes.

Aux Grammy Awards, beaucoup moins de musiciens disposent de contrats de marque exclusifs que les acteurs lors des Golden Globes ou des Oscars. Résultat: les tenues sur le tapis rouge sont moins prévisibles, souvent plus audacieuses et originales.

Découvrez les looks les plus marquants de la soirée dans notre galerie photos.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.