Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards

Tétons, plumes et pin’s «Ice Out» Les tenues les plus remarquables des Grammys

Noemi Hüsser

2.2.2026

Dans la nuit de dimanche à lundi, Los Angeles a vibré au rythme des Grammy Awards. Sur le tapis rouge, les stars ont rivalisé d’audace et d’élégance : retrouvez les looks les plus marquants dans notre galerie photos.

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026
Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Lady Gaga a foulé le tapis rouge dans une robe à plumes.

Lady Gaga a foulé le tapis rouge dans une robe à plumes.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Kesha a également opté pour des plumes.

Kesha a également opté pour des plumes.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Justin et Hailey Bieber portaient tous deux un pin's sur lequel était inscrit "ICE Out" (en français: "ICE dehors").

Justin et Hailey Bieber portaient tous deux un pin's sur lequel était inscrit "ICE Out" (en français: "ICE dehors").

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La chanteuse de R&B Kehlani partage également les critiques à l'encontre des services d'immigration américains.

La chanteuse de R&B Kehlani partage également les critiques à l'encontre des services d'immigration américains.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Et aussi Billie Eilish, qui porte une tenue de la marque d'upcycling Hodakova.

Et aussi Billie Eilish, qui porte une tenue de la marque d'upcycling Hodakova.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Le costume du chanteur portoricain Bad Bunny est le premier modèle masculin de Schiaparelli.

Le costume du chanteur portoricain Bad Bunny est le premier modèle masculin de Schiaparelli.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Miley Cyrus portait une énorme broche dorée.

Miley Cyrus portait une énorme broche dorée.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Chappell Roan portait d'abord une cape, mais a ensuite dévoilé une robe qu'elle porte aux tétons.

Chappell Roan portait d'abord une cape, mais a ensuite dévoilé une robe qu'elle porte aux tétons.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Benson Boone dans une combinaison veloutée de Giorgio Armani.

Benson Boone dans une combinaison veloutée de Giorgio Armani.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La Suissesse Manon (troisième à partir de la droite) avec son groupe de K-pop Katseye.

La Suissesse Manon (troisième à partir de la droite) avec son groupe de K-pop Katseye.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Heidi Klum a enfilé une seconde peau.

Heidi Klum a enfilé une seconde peau.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La chanteuse pop Addison Rae.

La chanteuse pop Addison Rae.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La chanteuse néo-soul Olivia Dean.

La chanteuse néo-soul Olivia Dean.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Doechii portait une longue traîne.

Doechii portait une longue traîne.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Audrey Nuna, Ejae et Rei Ami (de gauche à droite) sont les chanteuses de Huntr/x dans "KPop Demon Hunters". Avec la chanson "Golden", elles ont remporté le premier Grammy pour le genre K-Pop.

Audrey Nuna, Ejae et Rei Ami (de gauche à droite) sont les chanteuses de Huntr/x dans "KPop Demon Hunters". Avec la chanson "Golden", elles ont remporté le premier Grammy pour le genre K-Pop.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La chanteuse pop Sabrina Carpenter portait une robe Valentino.

La chanteuse pop Sabrina Carpenter portait une robe Valentino.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. L'acteur et musicien Jamie Foxx.

L'acteur et musicien Jamie Foxx.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. La star de la K-pop Rosé.

La star de la K-pop Rosé.

Photo: Keystone

Les tenues les plus remarquables et les plus remarquées des Grammys 2026. Lola Young s'est montrée décontractée.

Lola Young s'est montrée décontractée.

Photo: Keystone

Les Grammys, récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale américaine, ont été décernés dans la nuit de samedi à dimanche. Mais la cérémonie ne se résume pas à la musique: sur le tapis rouge, les stars rivalisent d’audace et de style, captant autant l’attention que les trophées eux-mêmes.

Grammy Awards. Élu album de l’année, Bad Bunny en profite pour critiquer Donald Trump

Grammy AwardsÉlu album de l’année, Bad Bunny en profite pour critiquer Donald Trump

Aux Grammy Awards, beaucoup moins de musiciens disposent de contrats de marque exclusifs que les acteurs lors des Golden Globes ou des Oscars. Résultat: les tenues sur le tapis rouge sont moins prévisibles, souvent plus audacieuses et originales.

Découvrez les looks les plus marquants de la soirée dans notre galerie photos.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

