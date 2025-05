Pour ces 5 raisons -sans rapport avec la musique- l'Eurovision fut un carton

La Suisse a marqué des points au niveau international lors du Concours Eurovision de la chanson. Non seulement avec la ballade pleine d'émotion de Zoë Më «Voyage», mais aussi grâce à cinq points qui n'ont rien à voir avec la musique.

Ce que les présentatrices de l'ESC Michelle Hunziker, Hazel Brugger et Sandra Studer ont livré, c'est du show-business de niveau mondial. Photo : Keystone

Bâle - toute la ville participe

Quatre villes se sont portées candidates à l'organisation de l'ESC: Avec le recul, la Suisse semble avoir fait le bon choix. «Bâle a fait un travail vraiment formidable», résume la visiteuse Catarina de Stockholm, fan du Grand Prix depuis de nombreuses années.

Et ce, en raison d'un aspect particulier, estime la Suédoise: Bâle a réussi à «répandre l'esprit de l'Eurovision dans toute la ville». Elle a déjà assisté à plusieurs spectacles où l'ambiance Grand Prix ne régnait que dans le Village Eurovision et autour du lieu de la manifestation.

Les concurrentes Berne et Genève auraient peut-être réussi à faire de même, mais cela reste à voir. Zurich aurait-elle aussi été touchée de plein fouet par l'esprit du Grand Prix ? Je pense aux demi-finales de mardi et jeudi.

Et à la circulation qui en résulterait. Et à la colère des conducteurs fous* qui se déchaînent alors dans le centre-ville et sur les autoroutes. Ou des types qui demandent aux invités étrangers habillés de couleurs vives, avec le meilleur charme de Züri : «Are you here vor the Eurovision, bro ?»

La Suisse sans feu ni flamme

En ce qui concerne les éléments de spectacle sur la scène de l'ESC, le feu et le laser restent les figures de style les plus appréciées. L'exception qui a confirmé cette règle: la Suisse.

Zoë Më a chanté sa chanson sentimentale «Voyage» sans danseurs ni mer de flammes. Moins, c'est parfois plus, même si la performance percutante de la chanteuse fribourgeoise n'a finalement été approuvée que par le jury, mais pas par le public.

Une chose pour laquelle Zoë Më ne pouvait rien faire a fait parler d'elle avant la soirée de la finale: vers la fin de sa prestation lors de la deuxième demi-finale, l'image s'est soudainement figée pendant quelques secondes. Une erreur technique impardonnable - et ce au beau milieu du plus grand show télévisé du monde.

Eh bien, le courage n'est pas toujours récompensé immédiatement. Il est d'autant plus beau que Zoë Më ne s'est pas laissée décourager dans son parcours de musicienne.

Une saine autodérision

Quels sont les innombrables clichés sur la Suisse? Montres, banques, fromage et chocolat - quiconque se rend de temps à autre à l'étranger connaît ces thèmes. Il est donc d'autant plus rafraîchissant que l'organisatrice de cette année s'attaque elle-même à ces préjugés - et leur enlève ainsi une partie de leur acuité.

Cette saine autodérision se retrouve dans les trois spectacles. L'exemple parfait est la pièce «Made in Switzerland». On ne s'y contente pas de jouer avec les clichés connus et donc ennuyeux comme ceux mentionnés ci-dessus, mais la production énumère également les produits suisses plus passionnants: ESC, LSD, Internet et «l'industrie neutre des armes».

Une chanson comme un ver d'oreille entraînant, dont la vidéo parvient à mettre en scène la sombre préhistoire suisse Heidi-heiter - avec une présentatrice suédoise dans le rôle de la légende Guillaume Tell. L'étranger s'étonne et l'autochtone s'émerveille - à la bonne heure !

Un petit bémol: l'ordre.

«Made in Switzerland» est la matière qui est en fait taillée sur mesure pour la finale. Après ce point culminant, les nombreuses autres allusions à l'autodérision des shows suivants sont un peu tombées à plat. Néanmoins, cette attitude a fait du bien à l'image de la Suisse.

L'organisation

Certes, la «bonne organisation» serait en soi un point à célébrer dans la rubrique des clichés suisses.

Pourtant, lors de leurs entretiens avec l'équipe extérieure de blue News, les visiteurs étrangers ne cessent de louer le bon fonctionnement de Bâle.

Etant donné l'ampleur de la manifestation, il est dans la nature des choses que les choses se gâtent parfois: si quelques trams tombent en panne avant la finale, c'est uniquement dû à la manifestation pro-palestinienne non autorisée.

Et même celle-ci semble avoir été dispersée après une attente réfléchie, lorsque la situation a dégénéré. La Suisse joue de sa force - même lorsqu'il s'agit d'organisation.

Brugger, Studer et Hunziker

Sandra Studer peut-elle le faire ? C'est la question que s'est sérieusement posée la NZZ lorsqu'il a été annoncé que cette femme de 56 ans présenterait l'ESC avec Hazel Brugger et Michelle Hunziker.

Ce que les femmes ont livré cette semaine, c'est tout simplement du show-business de niveau mondial. Et tout cela : made in Switzerland.

L'Autriche a remporté l'ESC 2025 avec le chanteur JJ, mais la Suisse, pays organisateur, a également marqué des points au niveau international. Photo : Martin Meissner/AP/dpa

De la première demi-finale à la finale, les millions de personnes réunies devant leur poste de télévision ont bientôt pu sentir à chaque seconde que la Suisse n'était pas ennuyeuse et encore moins monotone.

Les trois femmes ont contribué de manière décisive au succès de l'ESC de cette année. On n'hésite pas une seconde : 12 points pour Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer.