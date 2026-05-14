Mal placée dans les sondages, la Suisse de Veronica Fusaro joue sa place en finale

Quinze nouveaux pays tentent à leur tour jeudi de se qualifier pour la finale de l'Eurovision, le Danemark et l'Australie comptant parmi les favoris de la seconde demi-finale du célèbre concours qui a lieu cette année à Vienne, en Autriche.

Dara représente la Bulgarie avec la chanson «Bagaranga» lors de la deuxième demi-finale, à Vienne, le jeudi 14 mai 2026. IMAGO/TT

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le spectacle a débuté à 21H00 (19H00 UTC), le Danois Søren Torpegaard Lund, 27 ans, proposant devant 11.200 spectateurs originaires de 75 pays, avec «Før vi går hjem» ("Avant de rentrer"), un titre pop teinté d'électro renforcé par des effets visuels de clubbing.

«Je suis un grand fan du concours depuis que je suis enfant. Donc c'est fou pour moi d'être ici aujourd'hui», a-t-il déclaré à l'AFP. L'Australie, qui participe à l'Eurovision depuis 2015, a envoyé une valeur sûre, Delta Goodrem, 41 ans, qui a plus de neuf millions d'albums vendus à son actif. Avec sa ballade «Eclipse», elle évoque un alignement amoureux des planètes.

Ces deux pays espèrent retrouver en finale la Finlande, la Grèce et Israël, les autres favoris qualifiés mardi lors d'une première soirée de sélection sous les lasers et des pluies de paillettes.

Dance, folklore ou heavy metal: La Roumanie, Malte, l'Ukraine, Chypre ou encore la République tchèque peuvent espérer obtenir assez de points pour passer l'étape, contrairement à l'Arménie ou à l'Azerbaïdjan, estiment les parieurs en ligne.

Veronica Fusaro, la candidate de la Suisse, n'est pas non plus bien placée. Monroe, 17 ans, qui chante pour la France, figure aussi parmi les artistes les mieux placés à l'occasion du 70e anniversaire du plus grand télécrochet au monde. Elle va dévoiler jeudi au grand public la scénographie de son titre «Regarde!», mêlant pop et airs d'opéra.

Mais comme pour la représentante de l'Allemagne et celui du Royaume-Uni, principaux contributeurs financiers, sa place en finale est garantie. En tant que pays hôte, l'Autriche jouit également de ce privilège cette année.

«Fun, fun, fun»

Vienne a remporté le droit d’accueillir l'Eurovision grâce à la victoire du chanteur lyrique JJ, 25 ans, à Bâle en 2025, avec le titre «Wasted Love».

Le contre-ténor autrichien a conseillé aux candidats de «savourer ces trois minutes» de passage sous les projecteurs. «C’est quelque chose qui peut lancer une carrière couronnée de succès et durable», selon lui.

L'Eurovision bénéficie d'un noyau dur de fidèles et sa zone réservée aux fans, installée devant l'Hôtel de Ville, attire les passionnés, malgré la pluie et des températures fraîches.

«Ici, pas de crétins venus pour se saoûler: c'est toujours fun, fun, fun», affirme à l'AFP Sasha, originaire de Croatie. Pour l'Autrichien Markus, une partie du plaisir consiste à «écouter la musique de pays que nous n'écoutons pas habituellement».

Alors que l'an dernier le concours organisé par la Suisse avait rassemblé 166 millions de téléspectateurs, les organisateurs espèrent faire aussi bien pour cette édition, ébranlée par un appel au boycott signé par plus d'un millier d'artistes en raison de la présence d'Israël.

Certains Etats lui reprochent aussi la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque, le 7 octobre 2023, du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol.

Mais quelques dizaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Vienne jeudi pour marquer leur soutien à Israël, comme Ivo Herzl, un concepteur de jeux vidéo âgé de 39 ans.

«C'est absurde que des musiciens appellent au boycott: la guerre à Gaza a commencé par une attaque contre un festival où des amateurs de musique venus de trente pays différents ont été massacrés», a-t-il dit à l'AFP. Il est aussi reproché à Israël d'avoir influencé le vote du public lors du concours de 2025.

«Ca jette clairement une ombre sur cette belle tradition qui consiste à être réunis par la musique», a regretté Kasia, une spectatrice polonaise, en sortant mardi de la première demi-finale, au cours de laquelle la prestation d'Israël a été perturbée par un spectateur qui a crié «Stop au génocide» et «Free Palestine».

La Slovénie, l'Espagne et l'Irlande ne participent pas au concours et ne le diffusent pas non plus, alors que l'Espagne est d'ordinaire l'un des principaux contributeurs financiers et que l'Irlande a gagné sept fois le concours, un record ex-aequo avec la Suède. L'Islande et les Pays-Bas ont fait défection aussi, tout en choisissant, eux, de retransmettre le concert.