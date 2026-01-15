  1. Clients Privés
Cully Jazz Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara de la partie

ATS

15.1.2026 - 12:01

Le Cully Jazz Festival a dévoilé jeudi le programme des 34 concerts payants de sa 43e édition. Parmi les têtes d'affiche à écouter du 10 au 18 avril: Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem, Theo Croker ou encore Emily Loizeau.

L'édition 2026 du Cully Jazz Festival, la 43e du même nom, aura lieu du 10 au 18 avril (archives).
L'édition 2026 du Cully Jazz Festival, la 43e du même nom, aura lieu du 10 au 18 avril (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 12:01

15.01.2026, 12:03

Cette édition sera inaugurée le premier vendredi soir par l'ensemble pour cuivres et percussions Traktorkestar, brass band post-balkanique venu de Berne, qui réunira autour de lui trois personnalités helvétiques, Stephan Eicher, Erika Stucky et Elina Duni.

Le lendemain, toujours sur la grande scène du Chapiteau, le trio américain The Bad Plus sera rejoint par ses compatriotes Chris Potter (saxophoniste et clarinettiste) et Craig Taborn (pianiste et compositeur) pour revisiter le répertoire de Keith Jarrett et son American Quartet.

Ambiance feutrée et intemporelle pour le dimanche 12 avril, avec la star de cette 43e édition, l'auteure-compositrice, interprète et musicienne américaine Melody Gardot. Elle donnera deux concerts le même jour, à 16h00 et à 20h00.

