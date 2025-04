Le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé jeudi le programme de sa 59e édition, la seconde et ultime hors les murs. Parmi les légendes attendues sur la Scène du lac et au Casino du 4 au 19 juillet, Neil Young, Santana, Diana Ross, Pulp ou encore Chaka Khan.

Mathieu Jaton a présenté le copieux programme du Montreux Jazz Festival 2025 au Cinéma Capitole à Lausanne. ATS

Pour cette édition, qui offrira une dernière vague de frissons sur la Scène du lac avant le retour au 2m2c, le Festival accueillera «certains noms parmi les plus rares de l'industrie live», a déclaré Mathieu Jaton, directeur du festival, à l'heure d'annoncer le menu 2025 devant la presse à Lausanne.

Parmi les artistes espérés depuis des années, Neil Young sera de retour au MJF. «Son dernier concert en 2016 avait été épique, durant près de trois heures», a rappelé M. Jaton. Pour son troisième passage à Montreux, il sera accompagné par «The Chrome Hearts».

«On espère le bordel sur scène»

«Pour la soirée d'ouverture, nous avons voulu proposer quelque chose de particulier», a-t-il poursuivi. Chaka Khan, «l'incontournable artiste de la scène soul» fêtera ses 50 ans de scène. Puis dans un second show, elle rendra hommage à son ami Quincy Jones, entourée de plusieurs «special guests», en exclusivité mondiale. «On espère le bordel sur scène», a souri Mathieu Jaton.

«Le hasard des calendriers a fait que des artistes très proches de Quincy, disparu en novembre dernier, se retrouveront cette année sur la Scène du lac», a ajouté le responsable. Parmi eux, la diva Diana Ross et la superstar Lionel Richie.

Autre artiste très attendu, Carlos Santana. «L'ami mexicain du festival» fera son grand retour, après neuf ans d'absence. La Canadienne Alanis Morissette célèbrera les trente ans de «Jagged Little Pill», l'un des quinze albums les plus vendus de tous les temps.

Grandes premières

Fidèle à sa ligne de programmation qui brasse les générations, le festival accueillera plusieurs artistes qui ne sont jamais montés sur scène à Montreux. Parmi eux, l'artiste «totale, visionnaire et inclassable» FKA twigs.L'icône de la pop culture anglaise, Pulp, fera enfin ses débuts à Montreux, s'est réjoui Mathieu Jaton. Star mondiale incontestée depuis près de vingt ans et «machine à tubes», J Balvin jouera, lui aussi, pour la première fois au festival, tout comme les Black Keys.

Première également pour les nouveaux phénomènes du pop-rock anglophone, attendus dans tous les festivals cet été: Benson Boone, Sam Fender ou encore Noah Kahan. Ce dernier «a vendu les 50'000 billets de Hyde Park en 45 minutes», s'est enthousiasmé Mathieu Jaton.

Sur scène à... 91 ans!

La soirée blues-rock contemporain sera animée par les «guitar heroes» américains Joe Bonamassa et Kenny Wayne Shepherd. L'invité spécial de ce dernier sera Bobby Rush, légende du blues de la Louisiane. «A 91 ans, il sera l'artiste le plus âgé jamais venu au festival», a glissé le patron du MJF.

Mathieu Jaton s'est réjoui du retour de Raye, une artiste «tellement dingue et dont la carrière est en train d'exploser». Elle sera, cette fois-ci, en tête d'affiche, «une évidence après sa prestation magique de l'an dernier», a-t-il relevé.La soirée «frenchie» accueillera dans un double plateau la figure incontournable du hip hop Laylow, ainsi qu'Yseult, artiste la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Enfin, le trio britannique London Grammar et l'Australien Rüfus du sol complètent la programmation, «entre envolées vocales aériennes et hymnes électroniques enivrants».

Sonorités et polyvalence

Le Casino, salle à la configuration plus intime, reflètera la polyvalence des sonorités actuelles. Elle accueillera, entre autres, la douceur du jazz de Diana Reeves et Samara Joy, le quintett d'Avishai Cohen, Nubya Garcia et le groupe Ezra Collective.

Parmi ses coups de coeur, Mathieu Jaton a cité le concert de la magnétique chanteuse de Portishead, Beth Gibbons. Ou encore celui de James Blake en piano solo. A noter également la venue de Finneas, sans sa soeur Billie Eilish, de Fujii Kazi, phénomène de la J-Pop ou encore du guitariste français Waxx.Le hip-hop mondial s'ouvrira à différents horizons sonores: Shaboozey le mâtinera de country, Saint Levant d'accents orientaux.

L'Amérique de sud sera bien représentée avec CA7RIEL & Paco Amoroso, Nathy Peluso, Seu Jorge, Natalia Lafourcade.Configuration semblable à 2024Concernant la configuration, la version 2025 s'inspire fortement de 2024. La Scène du lac disposera d'une capacité de 5600 places sur la Place du Marché, la salle du Casino de 1300. Un nombre globalement identique à ce qu'offre le 2m2c, a précisé Mathieu Jaton.

Le budget de cette édition se monte à 30 millions. Outre les 61 concerts «in», un programme gratuit sera annoncé le 4 juin.Le nouveau chapitre de l'histoire du MJF est attendu en 2026 avec le retour – confirmé par la Ville de Montreux – au Centre des congrès (2m2c) entièrement rénové et repensé. L'occasion de fêter dignement le 60e anniversaire du festival.