Les organisateurs de l'Eurovision ont annoncé vendredi des modifications des règles de vote du concours musical pour renforcer la «confiance» et la «transparence». Ils réagissent à la controverse survenue à cause du soutien massif du public aux candidats d'Israël.

La dernière finale de l'ESC s'est déroulée à Bâle. ATS

«Nous prenons des mesures claires et décisives, afin que l'Eurovision continue de célébrer la musique et l'unité. Il est en effet important qu'il reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé», a déclaré le directeur du Concours Eurovision de la Chanson, Martin Green, dans un communiqué.