Suite à une controverse Modifications des règles de vote de l'Eurovision

ATS

21.11.2025 - 11:40

Les organisateurs de l'Eurovision ont annoncé vendredi des modifications des règles de vote du concours musical pour renforcer la «confiance» et la «transparence». Ils réagissent à la controverse survenue à cause du soutien massif du public aux candidats d'Israël.

La dernière finale de l'ESC s'est déroulée à Bâle.
La dernière finale de l'ESC s'est déroulée à Bâle.
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:40

21.11.2025, 12:01

«Nous prenons des mesures claires et décisives, afin que l'Eurovision continue de célébrer la musique et l'unité. Il est en effet important qu'il reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé», a déclaré le directeur du Concours Eurovision de la Chanson, Martin Green, dans un communiqué.

