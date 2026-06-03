  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour les 60 ans Le «off» du Montreux Jazz Festival : 700 concerts et activités gratuits 

ATS

3.6.2026 - 11:01

A l'ouest du 2M2C, le Paloma transformera le Parc Vernex en véritable beach club durant le Montreux Jazz Festival, soit à la fois restaurant, lounge balnéaire et cocktail bar.
A l'ouest du 2M2C, le Paloma transformera le Parc Vernex en véritable beach club durant le Montreux Jazz Festival, soit à la fois restaurant, lounge balnéaire et cocktail bar.
ATS

Le Montreux Jazz Festival (MJF), c'est aussi une programmation gratuite. Pour sa 60e édition anniversaire du 3 au 18 juillet, 12 scènes «off» et 9 lieux d'animation accueilleront plus de 700 concerts, DJ sets et activités diverses, notamment à la Lake House.

Keystone-SDA

03.06.2026, 11:01

03.06.2026, 11:06

Si une quarantaine de nationalités différentes seront représentées, 55% des artistes invités pour le «off» viendront de Suisse. Cette affiche parallèle représente plus de 90% des événements programmés pour cette édition 2026, indiquent mercredi les organisateurs du MJF.

Elle se déclinera en 140 concerts, 320 DJ sets et quelque 240 autres activités, allant de workshops, de jam sessions, de projections cinéma, de rencontres littéraires, d'expositions, d'une bourse aux disques, de cours de danse, de pool parties, de silent discos et de karaokés.

Ils ont révélé mercredi plusieurs têtes d'affiche: a6el, aron!, Bleu Soleil, Cartoons, DBN Gogo, Ebony, Fauste, Alexander Flood, Knats, Lil Louis, Luke Alessi, Madra Salach, Midnight Generation, Romsii ou encore Tomoki Sanders, Mei Semones et Zélie.

Les plus lus

L’échec de Trump en Iran
Baisse de fréquentation : la Migros va fermer quatre restaurants
Elle accouche d’une petite fille à bord d’un bus genevois
La Suisse bien arrivée à San Diego avec «un siège vide, mais...»
La mort d'un étudiant menotté alors qu'il agonisait provoque des émeutes
«Ce type a démantelé presque tout ce qu'il y avait de bon» : Richard Gere s'en prend à Trump