A l'ouest du 2M2C, le Paloma transformera le Parc Vernex en véritable beach club durant le Montreux Jazz Festival, soit à la fois restaurant, lounge balnéaire et cocktail bar. ATS

Le Montreux Jazz Festival (MJF), c'est aussi une programmation gratuite. Pour sa 60e édition anniversaire du 3 au 18 juillet, 12 scènes «off» et 9 lieux d'animation accueilleront plus de 700 concerts, DJ sets et activités diverses, notamment à la Lake House.

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Si une quarantaine de nationalités différentes seront représentées, 55% des artistes invités pour le «off» viendront de Suisse. Cette affiche parallèle représente plus de 90% des événements programmés pour cette édition 2026, indiquent mercredi les organisateurs du MJF.

Elle se déclinera en 140 concerts, 320 DJ sets et quelque 240 autres activités, allant de workshops, de jam sessions, de projections cinéma, de rencontres littéraires, d'expositions, d'une bourse aux disques, de cours de danse, de pool parties, de silent discos et de karaokés.

Ils ont révélé mercredi plusieurs têtes d'affiche: a6el, aron!, Bleu Soleil, Cartoons, DBN Gogo, Ebony, Fauste, Alexander Flood, Knats, Lil Louis, Luke Alessi, Madra Salach, Midnight Generation, Romsii ou encore Tomoki Sanders, Mei Semones et Zélie.