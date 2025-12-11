  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Eurovision Opposé à la participation d’Israël, Nemo renvoie son trophée

ATS

11.12.2025 - 17:53

Nemo n'accepte pas la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson. Le vainqueur de l'édition 2024 a décidé de renvoyer son trophée.

À Malmö, Nemo a remporté l’Eurovision en 2024.
À Malmö, Nemo a remporté l’Eurovision en 2024.
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 17:53

11.12.2025, 20:52

Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se veut, selon ses propres principes, un événement fondé sur l’unité, l’inclusion et la dignité pour toutes et tous. «Ces valeurs ont donné un sens particulier à cette compétition pour moi», a écrit Nemo sur Instagram à l’adresse de ses fans et relevé par «Blick.ch».

Mais comme Israël est toujours autorisé à participer au concours, Nemo estime qu’il existe une contradiction entre les valeurs affichées du concours et les décisions de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Rapport sur les non-binaires. Pour Berne, la Suisse doit conserver la distinction homme/femme

Rapport sur les non-binairesPour Berne, la Suisse doit conserver la distinction homme/femme

Il y a une semaine, les chaînes membres de l’UER réunies à Genève ont voté en faveur de la participation d’Israël au concours 2026 à Vienne. Depuis, cinq pays – l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie – ont annoncé qu’ils renonceraient à participer à la prochaine édition.

L'an dernier, Nemo brandissait fièrement le trophée après sa victoire avec «The Code» à Malmö, en Suède. Désormais, celui-ci ne devrait plus trôner sur son étagère – même s'il écrit sur Instagram: «Je suis infiniment reconnaissant envers la communauté qui entoure ce concours et pour tout ce que cette expérience m’a appris, en tant qu’être humain et artiste.»

Les plus lus

Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Trump : «Quand dira-t-on enfin que j'ai créé la meilleure économie de notre histoire?»
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
Le Lausanne-Sport piétine en Finlande et peut trembler
Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie