Nemo a annoncé la sortie de son album «Arthouse» pour l'automne prochain. «Mon tout premier album! J'ai tellement hâte que vous mettiez tous la main sur un exemplaire et que vous voyiez l'œuvre finale», a écrit Nemo dans un post sur Instagram.

Nemo pendant la répétition générale de la finale du 69e Concours Eurovision de la chanson à Bâle, le vendredi 16 mai 2025. Nemo avait remporté le concours l'année précédente. ATS

«Unexplainable», la première chanson de son prochain album est également sortie.

Dans une autre contribution, Nemo s'est en outre exprimé sur le titre «The Code» qui a remporté le Concours Eurovision de la chanson (ESC) l'an dernier: «Est-ce que j'écrirais encore une fois une telle chanson aujourd'hui? Le monde est devenu un endroit extrêmement hostile et effrayant pour les personnes queer et trans. Je ne sais pas si j'aurais le courage de le faire aujourd'hui», a déclaré Nemo dans une vidéo Instagram.

Comme le rapporte samedi le journal 20 Minuten, Nemo est de nouveau plus présent en public depuis le début de l'ESC à Bâle. Selon le journal, il recherche actuellement un nouveau management. Les raisons de la rupture avec l'équipe précédente, l'agence zurichoise Capitano Music, ne sont pas claires. Le contrat a expiré fin 2024, avait rapporté le Blick début janvier.

Tournée reportée à cause de l'album

Nemo vivrait depuis quelque temps à Londres, où le futur management devrait également être trouvé. Une tournée européenne aurait dû commencer mi-février, mais elle a été reportée en raison du travail sur le nouvel album.

Dans une story sur Instagram, Nemo a écrit vendredi à l'intention de ses fans: «J'ai hâte de partir en tournée plus tard cette année et de jouer enfin mon prochain album. J'ai travaillé très dur dessus et je suis impatient de partager toutes ces chansons avec vous».

Nemo a également précisé que certains des concerts prévus ne pourront pas avoir lieu. Se produire en direct est certes l'activité préférée de l'artiste, mais les obstacles organisationnels et financiers rendent certaines représentations impossibles. «A tous ceux qui sont concernés – merci pour votre compréhension et votre soutien. J'espère vraiment être de retour parmi vous très bientôt», conclut Nemo.

Une chose est sûre: Nemo se produira en direct lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson qui se déroule samedi à Bâle.