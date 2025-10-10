  1. Clients Privés
Premier album dévoilé Nemo : «La musique ne doit pas toujours être agréable»

ATS

10.10.2025 - 10:20

Un an et demi après son triomphe à l’Eurovision à Malmö (Suède), Nemo sort son premier album, «Arthouse». Un projet personnel et ambitieux, qui explore la frontière entre pop et musique expérimentale.

Nemo parle de son premier album qui vient de sortir avec l'agence de presse Keystone-ATS lors d'une interview à Zurich.
Nemo parle de son premier album qui vient de sortir avec l'agence de presse Keystone-ATS lors d'une interview à Zurich.
ats

Keystone-SDA

10.10.2025, 10:20

10.10.2025, 10:50

«Il n’y a qu’un seul premier album», confie Nemo à Keystone-ATS. «Il devait refléter tout ce que j’avais envie de dire.» Après sa victoire à l’Eurovision avec «The Code», l’artiste a pris le temps de se recentrer pour construire un disque fidèle à sa vision. «J’ai dû consacrer beaucoup d’énergie à la promotion de 'The Code', ce qui a repoussé la sortie. Mais cela en valait la peine.»

Le morceau clôt l’album, pensé comme une traversée: «Je vois l’album comme une maison. Et cette chanson, c’est le jardin, la dernière pièce.» Une façon de prendre du recul face à l’exposition médiatique.

Musique. Nemo chante «The Code» à l'ouverture de la finale de l'Eurovision

MusiqueNemo chante «The Code» à l'ouverture de la finale de l'Eurovision

Une maison musicale entre pop et expérimental

Le mot «Arthouse», emprunté au cinéma indépendant, devient chez Nemo un concept musical. «J’ai voulu créer un espace entre le mainstream et l’expérimental.» Chaque morceau correspond à une pièce: salle de bal pour «Casanova», salle de bain de club pour «God’s a Raver», grenier pour «Unexplainable». Un lieu intérieur, refuge et terrain de contrastes. «C’est un univers dans lequel je me sens à l’aise, mais en tension avec un monde extérieur plus dur, plus normé.»

L’album joue de ces contrastes. Certaines chansons sont dansantes, d’autres plus sombres. «La musique ne doit pas toujours être agréable. Comme au cinéma, il peut y avoir de l’inconfort. C’est ce qui rend l’art vivant.»

«Arthouse». Nemo annonce un premier album pour l'automne

«Arthouse»Nemo annonce un premier album pour l'automne

Un manifeste queer à la croisée des genres

Projet queer, personnel et politique, «Arthouse» explore aussi les réactions provoquées par la mise en scène de l’artiste. «Quand les gens sont confrontés à l’inattendu, ils peuvent être irrités. Mais cela peut mener à une remise en question. Et c’est ce que ressentent beaucoup de personnes queer aujourd’hui.»

Nemo revendique cette position en marge: «Je me situe à la frontière. Cet album raconte cela.» En tournée dès l’automne, il entend faire vivre cette maison sur scène. Et le bonnet rose à oreilles de lapin sera aussi de retour. «Je l’aime bien. C’est comme une perruque qui embellit ma tête.»

Archive sur Nemo

Nemo : Il casse son trophée et son pouce

Nemo : Il casse son trophée et son pouce

Nemo a remporté dimanche pour la Suisse l'Eurovision avec "The Code", devenant le premier artiste non binaire à être sacré dans la compétition, à l'issue d'une édition 2024 marquée par une vive controverse sur la participation d'Israël, en pleine gue

14.05.2024

