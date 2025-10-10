  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique Nouvel album, même esprit : «shifting forms» d'elie zoé

ATS

10.10.2025 - 11:01

L’artiste lausannois elie zoé sort son quatrième album «shifting forms», le premier sous son nouveau nom. Le chanteur et musicien s’est réapproprié sa voix et propose un disque doux et introspectif, dans le prolongement des précédents.

Le chanteur romand Elie Zoé sort son nouvel album "shifting forms" vendredi.
Le chanteur romand Elie Zoé sort son nouvel album "shifting forms" vendredi.
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 11:01

10.10.2025, 11:02

«Pour moi, cet album s’inscrit dans la continuité de ce que j’ai fait jusqu’à présent», explique elie zoé, rencontré dans un café à Yverdon-les-Bains. Beaucoup de choses ont changé, sauf sa musique, qui mêle toujours des mélodies pop à des rythmes de batterie et de guitare rock.

Il a commencé à écrire les chansons de «shifting forms» (Humus Records) début 2024, juste après la tournée «Hello Future Me» (2022), marquée par des premières parties de Muse à Berne et de Nick Cave au Montreux Jazz Festival.

Connu auparavant sous le nom d’emilie zoé, l’artiste a rendu publique sa transition de genre et son changement de nom en octobre 2024, dans une interview au journal Le Temps.

Une voix nouvelle

À la fin de la tournée, il interrompt les concerts pour réapprendre à chanter, adaptant les tonalités de ses anciennes chansons. Il évoque une voix nouvelle, plus nuancée, capable d’explorer davantage les graves comme les aigus. «Enregistrer les voix n’a jamais été aussi simple», dit-il.

Comme pour ses précédents albums, elie zoé a travaillé avec Louis Jucker et Humus Records. Avec ce dernier, qu’il considère comme un frère, il a rénové et aggrandi un studio à la Chaux-de-Fonds à partir de matériel de récupération. L’album a été enregistré durant l’été 2024 en deux mois.

Au centre de «shifting forms», neuf morceaux sur les relations entre êtres humains, animaux et végétaux. Des réflexions inspirées par ses lectures en anthropologie et biologie. «Écrire des chansons est une manière intuitive d’essayer de comprendre», dit-il.

«Je pense que c’est l’album le plus calme et le plus lumineux que j’ai écrit.» La voix y domine, accompagnée du violoncelle de la Fribourgeoise Sara Oswald sur la ballade «dormant plants» notamment. Il évoque aussi ses souvenirs d’enfance, lorsqu’il allait écouter chanter la chorale de son père.

«La musique touche directement les émotions», affirme-t-il. Le single «change my name», en deux parties, illustre le thème de la transformation. La première, électrique, laisse place à une section plus intime, faite de chœurs d’amis et d’extraits audio envoyés par ses proches.

Méthode DIY

Fidèle à une approche DIY (Do it yourself), elie zoé continue de créer avec peu de moyens. L’album a été enregistré en live, avec guitare, percussions, voix, parfois piano. Luc Hess (Coilguns) signe la batterie en studio, tandis que Fred Bürki assure la tournée.

«J’écris des chansons pop, avec une esthétique rock», résume-t-il. Sa guitare électrique, qu’il désaccorde souvent pour créer de nouveaux accords, reste centrale dans son processus d’écriture. Paroles et musique naissent ensemble, souvent en anglais. «Une chanson est prête quand je peux me projeter sur scène.»

Le disque sort vendredi, jour de son concert aux Docks de Lausanne. Il jouera le lendemain à Zurich, puis partira en tournée en France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, en première partie des Young Gods. Il reviendra en Suisse en novembre. Aucune date prévue au Tessin, «mais j’aimerais bien», glisse-t-il.

https://eliezoe.com/

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado
Propos chocs : Donald Trump persiste et signe
Conflit avec Brad Pitt : les nouvelles révélations d’Angelina Jolie
«Cela m'affecte, je ne suis qu'un être humain»
Tadej Pogacar est-il en train de lasser le peloton ?