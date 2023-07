Pour les Nyonnais, le Paléo a une saveur particulière. Beaucoup ont grandi avec le festival, créé en 1976. Et ils ne rateraient l'occasion de s'y retrouver pour rien au monde. Rencontre.

Fred, Marion, Cédric et Déborah font partie des fidèles qui se retrouvent chaque année à Paléo. VP

Ils ont leur table attitrée dans un certain bar, mais «chut!», il ne faut pas l'ébruiter, sourient-ils. C'est là que Déborah et Cédric attendent leur copains d'enfance, ceux qu'ils retrouvent chaque année à Paléo. Et ils le savent: leurs amis ne tarderont pas à arriver, car le rendez-vous est incontournable.

Elle est responsable comptabilité, il est médecin. Ce qui les lie, c'est une amitié qui remonte aux bancs de l'école, mais aussi le fait qu'ils sont des fidèles de Paléo depuis... trente ans! S'ils n'ont jamais voulu être bénévoles, c'est pour mieux profiter de la fête, affirment-ils.

Grandir avec Paléo

Leur enfance tout entière a été bercée au rythme du festival, relate Déborah: «Je crois que c'était pour les 20 ans de l'événement, il y avait eu un concours à l'école: on devait imaginer l'affiche. Et puis le cortège de fin d'année était sur le thème du festival, on avait tous le T-shirt!»

Cédric se souvient de ses premiers pas dans la plaine de l'Asse, il avait treize ans: «Je venais avec mon père et je ramassais les bouteilles pour me faire des petits sous, car elles étaient consignées à l'époque». C'est aussi à cette période qu'il a vécu ses premiers émois musicaux à Paléo: «En 1998, je me suis planté devant le concert de MC Solaar et j'ai tout écouté du début à la fin. J'ai adoré ça», raconte-t-il.

Pour ces Nyonnais et leurs amis, Paléo a toujours fait partie du paysage, ils ont grandi avec lui et le connaissent par coeur. «On est des enfants de Nyon: Paléo, c'est un peu notre ADN», résume Déborah.

Des tonnes d'anecdotes

Si les retrouvailles, la fête et le partage les font revenir inlassablement d'année en année, Cédric et Déborah viennent aussi pour la musique. La jeune femme se souvient d'un moment épique où elle avait suivi le concert de Manu Chao au beau milieu du public de la grande scène... avec une paire de béquilles! Parmi ses meilleurs souvenirs de concert, elle cite Pink et Elton John. De son côté, Cédric se souvient d'un «show dingue» des Who.

Et puis il y a eu d'autres moments moins magiques, mais que l'on se plaît à raconter, comme la prestation mitigée de Johnny Hallyday, qui avait lancé un «Bonsoir Genève» à un public nyonnais dépité.

Parmi les moments mémorables, Déborah mentionne un soir où la météo a fait des siennes: «Nous nous étions tous mis à l'abri sous une table avec des sacs poubelle qui faisaient office de tente». Son ami médecin glisse un secret propre aux gens du coin: «Beaucoup de nos amis étaient bénévoles ici, alors on arrivait à obtenir un bracelet pour faire la fête au bar des musiciens jusqu'à 7h30 le matin, avant de rentrer chez nos parents.».

Mais nos acolytes ne raconteront pas tout de leurs soirées à Paléo, car certaines anecdotes doivent rester tranquillement dans les mémoires de leurs protagonistes. D'ailleurs, voilà Fred et Marion qui arrivent autour de la fameuse table des enfants de Nyon, puis d'autres encore: en 2023 comme chaque année, le rendez-vous a été honoré.