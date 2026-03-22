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K-pop BTS de retour : 100'000 fans rassemblés pour le grand come-back à Séoul

ATS

22.3.2026 - 05:04

Plus de 100'000 fans se sont rendus dans le centre de Séoul samedi soir pour assister au premier concert en quatre ans des vedettes de la K-pop BTS, a déclaré leur label dimanche. Les organisateurs avaient initialement prévu une foule de 260'000 personnes.

Après son concert à Séoul, le groupe BTS va partir en tournée mondiale.
Après son concert à Séoul, le groupe BTS va partir en tournée mondiale.
ATS

Keystone-SDA

22.03.2026, 05:04

22.03.2026, 07:17

La police sud-coréenne a fourni pour sa part des chiffres encore plus bas, 42'000 personnes. Le groupe de chanteurs, composé de sept membres, s'est retrouvé samedi sur scène pour la première fois après une pause de plusieurs années pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres.

Le concert de retrouvailles avec les fans a eu lieu sur la place Gwanghwamun, au coeur de la capitale sud-coréenne, devant le palais historique de Gyeongbokgung. Les 22'000 places gratuites s'étant arrachées quasi instantanément, le concert a été diffusé en direct sur des écrans géants installés dans plusieurs lieux publics autour de la place.

Quatre millions d'albums vendus

«Environ 104'000 fans ont assisté au concert de la place Gwanghwamun, sur la base des ventes de billets et des données des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays», a déclaré le label HYBE dans un communiqué à l'AFP.

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Le dernier album du groupe, «ARIRANG» sorti vendredi, est présenté comme le reflet de l'identité coréenne de ce «boys band» en pleine maturité. Il s'est vendu à presque quatre millions d'exemplaires dès le premier jour, selon le label.

Après leur concert de samedi, les sept membres de BTS vont partir en tournée, qui débutera le 9 avril à Goyang, dans la banlieue de Séoul. Avec 82 dates dans 34 villes, l'"ARIRANG» tour passera en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Aucune date n'est prévue en Suisse.

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