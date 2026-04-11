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Zermatt Unplugged Plus de 35'000 amateurs de musique au pied du Cervin

ATS

12.4.2026 - 01:26

La 17e édition du Zermatt Unplugged a attiré plus de 35'000 visiteurs lors des cinq derniers jours. Des artistes internationaux tels que Herbert Grönemeyer, Emeli Sandé et Placebo se sont produits à divers endroits du célèbre village montagnard valaisan.

Le Zermatt Unplugged a attiré cette année plus de 35'000 visiteurs. (Photo d'archives)
Le Zermatt Unplugged a attiré cette année plus de 35'000 visiteurs. (Photo d'archives)
ATS

Keystone-SDA

12.04.2026, 01:26

12.04.2026, 07:05

Herbert Grönemeyer a donné deux soirées spéciales en acoustique, ont annoncé les organisateurs du festival de musique dans la nuit de samedi à dimanche. Le musicien allemand fête ses 70 ans ce dimanche.

La chanteuse de soul Emeli Sandé et Tom Odell se sont eux aussi produits sous le chapiteau principal. Le groupe Placebo a clôturé la soirée de samedi.

Des concerts se sont déroulés dans une ambiance plus intime dans des salles plus petites, comme le Club Vernissage ou la Kapelle Winkelmatten. James Walsh, Rea Garvey et Isaac Gracie y étaient notamment à l'affiche. Le musicien suisse Noah Veraguth s'est produit au Ronnie Scott's Jazz Club.

Le festival a introduit une nouveauté: les «Music & Breath Experiences». «Nous allons certainement continuer à développer ce format pour les prochains festivals», a déclaré Christoph Spicher, responsable programmation et booking du festival. La prochaine édition du Zermatt Unplugged aura lieu du 6 au 10 avril 2027.

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