Le Cully Jazz Festival proposera du 5 au 13 avril plus de 85 concerts gratuits dans des caveaux et sur des scènes extérieures, en plus de sa programmation payante. Des artistes issus de la relève suisse du jazz et des musiques actuelles se produiront sur 15 lieux off, disséminés entre les rives du lac et les ruelles du village.

Le festival off se tient comme chaque année entre le lac et les ruelles du bourg lémanique (Image prétexte). ATS

La formation lausannoise Elaena sera la nouvelle résidente du Caveaux des vignerons. Chaque soir, le trio proposera ses compositions entre neo soul et jazz, annonce mardi le festival.

Le Côté Cour? ouvrira cette année ses portes au public du off. Ce nouveau lieu accueillera durant quatre soirs un duo de musiciens bien établis: l'univers décalé du multi-instrumentiste et DJ Tillmann Ostendarp rencontrera le batteur Arthur Hnatek.

Les musiques traditionnelles, combinées aux influences modernes, résonneront sur les scènes du Schlagzeug et du Club, avec Sarab et El Mizan. Au menu également les compositions bilingues de Zoë Më, une carte blanche au label genevois Cheptel Records et le projet métissé d'Aïda Trio, autour de l'instrumentiste genevoise Aïda Diop.

Jeune musicien primé

Le festival décerne chaque année un Prix Mentorat à un jeune musicien formé à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Lauréat 2023, le vibraphoniste Antoine Cellier jouera sa musique sur la scène du Beach Club Vaudois. Des ateliers, un concert pour enfants et une balade musicale complètent le programme.

Du côté des concerts payants, Dee Dee Bridgewater, Monty Alexander ou encore Dave Holland tiennent le haut de l'affiche. Et le contrebassiste Kyle Eastwood rendra hommage à son père Clint en plongeant dans le répertoire musical de ses films.

ll, ats