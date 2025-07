Queen Omega, ici au festival de Nyon en 2022, figurait à l'affiche du festival Plein-les-Watts (archives). ATS

La 17e édition du Plein-les-Watts Festival, spécialisé dans la musique reggae, s'est conclue samedi et a accueilli près de 12'000 spectateurs en trois soirs au Parc Navazza-Oltramare de Lancy (GE). L'introduction d'une billetterie a réduit l'affluence mais permis d'atteindre l'équilibre budgétaire.

L'an dernier, le festival avait attiré quelque 19'000 personnes. Pour faire face à l'augmentation des charges ces dernières années, les organisateurs ont décidé de faire payer l'entrée. «Un pari réussi», selon le directeur du festival Nicolas Clémence, qui souligne le fort attachement du public à cette programmation.

«Les spectateurs viennent spécialement pour la musique, restent plus longtemps et consomment différemment», énumère l'organisateur. L'ambiance, chaleureuse tout au long des trois soirées, est ainsi plus facile à gérer. Le festival a sans doute aussi souffert de l'Eurofoot jeudi soir à Genève, où la Suisse affrontait la Finlande.

Cette année, la scène du Plein-les-Watts Festival a vibré au rythme des prestations de Queen Omega, Alborosie ou Jahneration, «une programmation fidèle à l’esprit du festival», selon le communiqué publié dimanche. Rendez-vous en 2026 pour une 18e édition, à des dates qui seront communiquées ultérieurement.