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Service «Reserved» Spotify va mettre de côté des places de concert pour les super fans

Angelica Zermatten

21.5.2026

Spotify va proposer à ses abonnés payants d'acheter des places pour le concert d'un de leurs artistes favoris avant la mise en vente officielle des billets, a annoncé jeudi la plateforme de streaming audio.

Le service nouveau sera lancé durant l'été, d'abord aux Etats-Unis, avant d'être étendu à d'autres marchés, a précisé Spotify (image d'illustration).
Le service nouveau sera lancé durant l'été, d'abord aux Etats-Unis, avant d'être étendu à d'autres marchés, a précisé Spotify (image d'illustration).
KEYSTONE

21.05.2026, 22:15

Les abonnés seront choisis en fonction de plusieurs indicateurs, le nombre d'écoutes d'un artiste donné, l'éventail de titres différents streamés dans son répertoire, mais aussi les sauvegardes dans la bibliothèque audio, a expliqué Rene Volker, responsable de l'événementiel, lors de la journée investisseurs du groupe suédois.

Après notification, l'abonné aura environ 24 heures pour acheter jusqu'à deux billets pour un concert, via une plateforme de billetterie partenaire. Ce service, appelé «Reserved», sera lancé durant l'été, d'abord aux Etats-Unis, avant d'être étendu à d'autres marchés, a précisé Spotify.

«Quand ceux qui écoutent effectivement la musique d'un artiste sur Spotify sont ceux qui ont accès à ses concerts, ils sont fidélisés, les artistes en bénéficient et le spectacle vivant en sort renforcé», a expliqué la plateforme, dans un communiqué.

Spotify peut ainsi identifier un public qualifié en écartant les intermédiaires qui raflent souvent, grâce à des logiciels, une part importante des billets pour les concerts les plus prisés, a insisté Rene Volker.

L'entreprise collaborait déjà avec plus de 40 prestataires de billeterie pour permettre aux utilisateurs de la plateforme de s'informer sur les spectacles dans une région donnée ou sur les concerts d'un artiste en particulier.

Selon Rene Volker, Spotify a déjà généré, par ce biais, plus de 1,5 milliard de dollars de ventes de billets en orientant ses utilisateurs vers ces sites partenaires. «Il n'y aura jamais assez de billets pour tout le monde, parce que les salles ont un nombre limité de places, mais nous allons mettre de côté des millions de tickets», a déclaré Gustav Söderström, co-directeur général, lors de la journée investisseurs.

Les grands acteurs de la billetterie peinent à solutionner le problème des «bots», ces programmes informatiques qui empêchent de nombreux particuliers de trouver des places de spectacle à prix officiel.

Parmi les exemples récents les plus marquants, la mise en vente des billets de la tournée mondiale de Taylor Swift par Tickemaster en 2022, ou celle, en avril, de la série de concerts de Céline Dion à Paris.

«C'est frustrant pour les fans», a résumé Rene Volker, «mais aussi pour les artistes, qui peuvent se demander, en regardant le public (d'un concert) si ces fans sont ceux qui les ont aidé à construire leur carrière.»

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