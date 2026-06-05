Surprise à New York : Madonna surgit à Times Square pour donner un concert en pleine rue

Madonna a livré jeudi soir un mini-concert surprise de 15 minutes sur l'emblématique place Times Square à New York, à quelques semaines de la sortie de son nouvel album.

A historic moment in Times Square.



At 67 years old, Madonna proved once again why she’s still the Queen of Pop, drawing massive crowds to the heart of New York City for a Pride Month celebration presented with Grindr.



Fans packed Times Square for a night of music, pride, and… pic.twitter.com/mPEEV8gL3c — New York Mickey (@MickmickNYC) June 4, 2026

Basile Mermoud

La chanteuse américaine de 67 ans, corset rose et lunette bleue sur une scène montée pour l'occasion, avait prévenu ses fans peu de temps à l'avance via l'application de rencontre LGBT Grindr, partenaire de l'évènement.

Artiste musicale la plus vendue de l'histoire, Madonna sortira début juillet «Confession II», produit par par Stuart Price, avec qui la chanteuse avait élaboré l'album «Confessions on a Dance Floor» (2005), sur lequel figure les tubes «Hung Up» et «Sorry».

La foule se presse devant la scène pour profiter du concert. IMAGO/ZUMA Press Wire

Elle se produira également lors d'un show pour la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, le 19 juillet à New York, avec Shakira et BTS, une première pour cet événement sportif, inspirée du Super Bowl américain.

C'est la deuxième fois en quelques semaines que Times Square est le théâtre d'un évènement surprise: le 16 mai la marque italienne Gucci avait investi la place pour le deuxième défilé de son directeur artistique, Demna. Un show spectaculaire, retransmis en direct sur les immenses écrans publicitaires qui l'encadrent.