Surprise à New York : Madonna surgit à Times Square pour donner un concert en pleine rue

La chanteuse américaine de 67 ans, corset rose et lunette bleue sur une scène montée pour l'occasion, avait prévenu ses fans peu de temps à l'avance via l'application de rencontre LGBT Grindr, partenaire de l'évènement.
Artiste musicale la plus vendue de l'histoire, Madonna sortira début juillet «Confession II», produit par par Stuart Price, avec qui la chanteuse avait élaboré l'album «Confessions on a Dance Floor» (2005), sur lequel figure les tubes «Hung Up» et «Sorry».
Elle se produira également lors d'un show pour la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, le 19 juillet à New York, avec Shakira et BTS, une première pour cet événement sportif, inspirée du Super Bowl américain.
C'est la deuxième fois en quelques semaines que Times Square est le théâtre d'un évènement surprise: le 16 mai la marque italienne Gucci avait investi la place pour le deuxième défilé de son directeur artistique, Demna. Un show spectaculaire, retransmis en direct sur les immenses écrans publicitaires qui l'encadrent.