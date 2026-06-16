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Musique Taylor Swift prend la tête du Billboard Hot 100 avec un titre de Toy Story 5

ATS

16.6.2026 - 15:12

La star américaine de la pop Taylor Swift a pris la tête du classement Billboard Hot 100 avec la chanson «I Knew It, I Knew You», tirée de la bande originale de Toy Story 5. La chanteuse atteint ainsi pour la 15e fois la première place de ce classement.

La star américaine de la pop Taylor Swift, âgé de 36 ans, a atteint la première place du Billboard Hot 100 avec une nouvelle chanson «I Knew It, I Knew You» (archives).
La star américaine de la pop Taylor Swift, âgé de 36 ans, a atteint la première place du Billboard Hot 100 avec une nouvelle chanson «I Knew It, I Knew You» (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 15:12

16.06.2026, 15:13

Avec ce nouveau succès, Taylor Swift occupe désormais la troisième place des artistes comptant le plus de numéros un au Billboard Hot 100. Elle est devancée par The Beatles (20 titres classés numéro un) et Mariah Carey (19). Elle dépasse en revanche Rihanna et Drake, qui avaient chacun atteint la première place à 14 reprises.

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