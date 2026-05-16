Taylor Swift conseille à ses collègues musiciens de répondre aux critiques par une chanson au lieu de s'adresser directement aux indélicats sur les réseaux sociaux. L'interprète de Anti-Hero a expliqué pourquoi au New York Times.

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Taylor Swift encourage les artistes en devenir à cesser de lire leurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Dans une interview sur l'écriture de chansons pour le New York Times, la chanteuse de Shake It Off a expliqué que si la critique peut servir d'« incitation à l'écriture créative», la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux rend l'artiste vulnérable à trop de réactions négatives.

« Quand je parle avec de nouveaux artistes ou auteurs-compositeurs, je leur dis: «Pourquoi lisez-vous vos commentaires? Il y en a trop. Vous vous inondez de trop de critiques qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Mais un peu, il faut se dire que cela fait partie du travail. Il ne faut pas que cela vous pousse à arrêter d'écrire ou à vous corriger, ou quoi que ce soit d'autre»», indique-t-elle au journal.

Taylor Swift a également révélé qu'elle conseillait à ses collègues musiciens de répondre aux critiques par le biais d'une chanson au lieu de s'adresser directement aux trolls ou de publier une déclaration écrite dans une application.

« Si c'est un point intéressant pour vous de répondre, alors c'est un cadeau pour vous d'être capable d'écrire quelque chose. Peut-être que vous n'auriez pas écrit quelque chose ce jour-là. Mais n'allez pas sur l'application Notes et ne le postez pas, comme si vous écriviez (une chanson) à ce sujet. Faites de l'art à ce sujet. Ne répondez pas aux trolls dans vos commentaires. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Nous voulons de l'art!», précise l'artiste de 36 ans.

Elle-même a su mettre à profit de manière créative les ragots, rumeurs ou critiques qui pullulent sur les réseaux sociaux à son sujet. La superstar de la musique a fait remarquer que les critiques ont été « un énorme carburant» et un « point de départ» pour plusieurs de ses chansons au cours de sa carrière. En guise d'exemple, Taylor Swift a déclaré que son single Blank Space de 2014 n'existerait pas s'il « n'y avait pas eu des gens qui lui disaient: «Voici un diaporama de tous ses petits amis»».

À propos de son titre Anti-Hero de 2022, Taylor Swift a ajouté: « Cette chanson n'existerait pas si je n'étais pas critiquée pour tous les aspects de ma personnalité qui posent problème aux gens.»