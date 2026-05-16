  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musique Taylor Swift aux jeunes artistes : arrêtez de lire vos commentaires, écrivez une chanson

Covermedia

16.5.2026 - 09:45

Taylor Swift conseille à ses collègues musiciens de répondre aux critiques par une chanson au lieu de s'adresser directement aux indélicats sur les réseaux sociaux. L'interprète de Anti-Hero a expliqué pourquoi au New York Times.

Taylor Swift
Taylor Swift

Covermedia

16.05.2026, 09:45

Taylor Swift encourage les artistes en devenir à cesser de lire leurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Dans une interview sur l'écriture de chansons pour le New York Times, la chanteuse de Shake It Off a expliqué que si la critique peut servir d'« incitation à l'écriture créative», la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux rend l'artiste vulnérable à trop de réactions négatives.

« Quand je parle avec de nouveaux artistes ou auteurs-compositeurs, je leur dis: «Pourquoi lisez-vous vos commentaires? Il y en a trop. Vous vous inondez de trop de critiques qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Mais un peu, il faut se dire que cela fait partie du travail. Il ne faut pas que cela vous pousse à arrêter d'écrire ou à vous corriger, ou quoi que ce soit d'autre»», indique-t-elle au journal.

Taylor Swift a également révélé qu'elle conseillait à ses collègues musiciens de répondre aux critiques par le biais d'une chanson au lieu de s'adresser directement aux trolls ou de publier une déclaration écrite dans une application.

« Si c'est un point intéressant pour vous de répondre, alors c'est un cadeau pour vous d'être capable d'écrire quelque chose. Peut-être que vous n'auriez pas écrit quelque chose ce jour-là. Mais n'allez pas sur l'application Notes et ne le postez pas, comme si vous écriviez (une chanson) à ce sujet. Faites de l'art à ce sujet. Ne répondez pas aux trolls dans vos commentaires. Ce n'est pas ce que nous attendons de vous. Nous voulons de l'art!», précise l'artiste de 36 ans.

Elle-même a su mettre à profit de manière créative les ragots, rumeurs ou critiques qui pullulent sur les réseaux sociaux à son sujet. La superstar de la musique a fait remarquer que les critiques ont été « un énorme carburant» et un « point de départ» pour plusieurs de ses chansons au cours de sa carrière. En guise d'exemple, Taylor Swift a déclaré que son single Blank Space de 2014 n'existerait pas s'il « n'y avait pas eu des gens qui lui disaient: «Voici un diaporama de tous ses petits amis»».

À propos de son titre Anti-Hero de 2022, Taylor Swift a ajouté: « Cette chanson n'existerait pas si je n'étais pas critiquée pour tous les aspects de ma personnalité qui posent problème aux gens.»

Les plus lus

Ils droguent leurs femmes, les violent, filment tout... et restent impunis
À 12 ans, il abat un drone russe à mains nues pour sauver ses frères et sœurs
Washington affirme avoir tué «le terroriste le plus actif au monde»
Un départ en fanfare pour une Suisse déjà en harmonie
Cocaïne, propagande et trahison : les accusations choc de l’ex-porte-parole de Zelensky
Un homme tué par un grand requin blanc au large de l'île de Rottnest