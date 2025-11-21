  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sion sous les étoiles Umberto Tozzi et chanson française en force

ATS

21.11.2025 - 09:50

Sion sous les étoiles a dévoilé l'affiche de sa 11e édition, agendée du 16 au 18 juillet prochain. Hormis deux artistes qui seront annoncés plus tard, la programmation est désormais complète avec un casting 100% francophone, à l'exception d'Umberto Tozzi.

La tournée d'adieux d'Umberto Tozzi passera par Sion l'été prochain (archives).
La tournée d'adieux d'Umberto Tozzi passera par Sion l'été prochain (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:50

21.11.2025, 09:54

La légende de la chanson italienne, 73 ans, se produira à Sion le samedi 18 juillet. L'occasion de le voir une dernière fois sur scène, l'auteur de «Ti Amo» et «Gloria» s'étant lancé dans une tournée mondiale d'adieux.

Le même soir, Superbus jouera sur la plaine de Tourbillon. Le groupe de pop punk français, lancé au début des années 2000, est revenu sur le devant de la scène l'été dernier avec la sortie d'un 7e album «OK KO». Deux autres noms seront annoncés prochainement pour compléter cette soirée du samedi.

La veille, c'est GIMS qui sera en tête d'affiche. Outre l'actuel roi de la pop française, dont la présence avait déjà été annoncée en septembre, trois chanteuses sont annoncées, à savoir Louane, Marine et Jeanne Cherhal. Jeudi, la chanson francophone sera à nouveau présente en vedette avec quatre artistes: Julien Doré, Christophe Maé, Vitaa et Luiza.

Pour mémoire, l'édition 2026 de Sion sous les étoiles a été raccourcie à trois jours en raison de la Coupe du monde de football, contre cinq jours habituellement. L'été dernier, le festival avait rassemblé plus de 60'000 personnes.

Les plus lus

Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka
Après la période de Noël, la fin d’une ère dans les magasins Coop
Un ours attaque un groupe d'écoliers dans l'ouest du Canada
«Je n'en croyais pas mes yeux» - Un loup épate les scientifiques