Sion sous les étoiles a dévoilé l'affiche de sa 11e édition, agendée du 16 au 18 juillet prochain. Hormis deux artistes qui seront annoncés plus tard, la programmation est désormais complète avec un casting 100% francophone, à l'exception d'Umberto Tozzi.

La tournée d'adieux d'Umberto Tozzi passera par Sion l'été prochain (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La légende de la chanson italienne, 73 ans, se produira à Sion le samedi 18 juillet. L'occasion de le voir une dernière fois sur scène, l'auteur de «Ti Amo» et «Gloria» s'étant lancé dans une tournée mondiale d'adieux.

Le même soir, Superbus jouera sur la plaine de Tourbillon. Le groupe de pop punk français, lancé au début des années 2000, est revenu sur le devant de la scène l'été dernier avec la sortie d'un 7e album «OK KO». Deux autres noms seront annoncés prochainement pour compléter cette soirée du samedi.

La veille, c'est GIMS qui sera en tête d'affiche. Outre l'actuel roi de la pop française, dont la présence avait déjà été annoncée en septembre, trois chanteuses sont annoncées, à savoir Louane, Marine et Jeanne Cherhal. Jeudi, la chanson francophone sera à nouveau présente en vedette avec quatre artistes: Julien Doré, Christophe Maé, Vitaa et Luiza.

Pour mémoire, l'édition 2026 de Sion sous les étoiles a été raccourcie à trois jours en raison de la Coupe du monde de football, contre cinq jours habituellement. L'été dernier, le festival avait rassemblé plus de 60'000 personnes.