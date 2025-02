Les 40e Victoires de la musique ont décerné vendredi leurs coups de coeur: Zaho de Sagazan confirme son aura, le rappeur Gims obtient un sacre longtemps attendu et les cérémonies des JO sont récompensées, sur une note plus politique.

«D'être récompensé par des gens de la musique, d'avoir été choisi par des pros, par des gens qui m'ont vu évoluer dans ce milieu, c'est un honneur», a déclaré Gims, révélé avec le groupe Sexion d'Assaut et qui caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements.

Après Gazo en 2024 – ex-æquo avec Vianney – les Victoires ont de nouveau récompensé un rappeur dans cette catégorie reine, signe de l'ouverture de la cérémonie qui reste néanmoins centrée sur la pop.

L'artiste congolais, qui a grandi en France, a aussi profité du micro pour rappeler la situation «terrible» près de Goma (RDC) où des combats opposent forces gouvernementales et rebelles. «C'est inhumain ce qui se passe là-bas», a-t-il souligné.

L'incontournable Zaho de Sagazan

La récompense de la meilleure artiste féminine a été décernée à Zaho de Sagazan, déjà multirécompensée lors de l'édition précédente. A 25 ans, l'artiste confirme sa place de figure incontournable de la scène française, avec une renommée qui dépasse les frontières. «Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j'en suis ravie», a-t-elle déclaré.

Elle faisait face notamment à Santa, artiste la plus nommée (quatre nominations) pour cette 40e édition, mais qui n'a glané qu'un trophée, celui du meilleur album pour «Recommence-moi», son premier opus. Amatrice de scénographies spectaculaires, elle avait ouvert le bal des prestations live, suspendue dans les airs, tête en bas.

Artiste franco-suisse sacrée

Du côté de la jeune scène, Solann a été sacrée révélation féminine, la chanteuse franco-suisse Yoa – son père est jurassien, sa mère camerounaise – auréolée de la révélation scène.

Pierre Garnier s'est imposé dans la catégorie révélation masculine. Le gagnant de la Star Ac en 2024, rapidement chouchou du grand public, est également reparti avec la Victoire de la chanson originale pour «Ceux qu'on était». «C'est la concrétisation de cette année de folie. Ça me motive pour continuer et pour ne jamais lâcher», a-t-il dit en coulisses.

Cette édition anniversaire, diffusée sur France 2 en direct de la Seine musicale, était présidée par Alain Souchon, qui a interprété avec ses fils Pierre Souchon et Ours sa «Foule sentimentale». Ce tube récompensé en 1994 et 2005 fait partie de l'album de souvenirs des Victoires.

«Lanterne»

Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Paris, avec Thomas Jolly et Victor le Masne à la baguette, sont reparties avec la Victoire du meilleur concert.

«Si le spectacle vivant porte en lui cette puissance émancipatrice, il ne peut rien sans un pouvoir qui le considère et le soutient. Aussi je m'étonne dans cette période de tourments multiples de voir ici ou là les moyens pour la culture affaiblie ou tout bonnement retirée», a déclaré Thomas Jolly, dans un discours aux consonances politiques durant la cérémonie, à laquelle assistait la ministre de la Culture Rachida Dati.

Plus qu'une parenthèse, il a souhaité que les Jeux de Paris soient «plutôt comme une brèche lumineuse dans l'ombre épaisse et grandissante qui plane sur nous. Que cette Victoire (...) nous serve de lanterne», a-t-il conclu.

Distinguée côté «création audiovisuelle, la série documentaire «DJ Mehdi: Made in France», qui retrace le parcours éclair du compositeur essentiel à l'émergence des scènes rap et électro, a obtenu la première récompense de la soirée.

Par ailleurs, Sylvie Vartan, qui a fait ses adieux à la scène fin janvier à 80 ans, ainsi qu'Eddy Mitchell, 82 ans et 40 albums solo au compteur, ont tous les deux reçu une Victoire d'honneur.

«Effet accélérateur»

Grand-messe qui promeut la diversité dans la chanson française depuis ses débuts en 1985 au Moulin rouge, les Victoires ont été accusées d'entre-soi et d'un manque de représentativité, en particulier du hip-hop. En réponse, le système de vote a été refondu depuis l'édition 2024, avec un second tour dont sont exclus les labels.

Même imparfaites, les Victoires demeurent une vitrine de la variété scrutée par la filière et, pour les artistes, une reconnaissance ou une rampe de lancement.

«C'est un effet accélérateur de malade» et «ça peut faire basculer» une carrière, assure Vincent Frèrebeau, son président, qui doit passer la main pour la prochaine édition.