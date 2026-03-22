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Genève Voix de Fête : une 28e édition entre retrouvailles et découvertes

ATS

22.3.2026 - 20:51

La 28e édition de Voix de Fête à Genève a rassemblé 17’500 spectateurs et plus de 200 professionnels accrédités. Pendant huit jours, le festival a investi 12 salles et multiplié 24 événements pour faire circuler les mots, les styles et les générations.

Oxmo Puccino a marqué la 28e édition de Voix de Fête à Genève. (archives)
Oxmo Puccino a marqué la 28e édition de Voix de Fête à Genève. (archives)
ATS

Keystone-SDA

22.03.2026, 20:51

22.03.2026, 20:56

Cette édition a confirmé la capacité de Voix de Fête à faire dialoguer têtes d’affiche et nouvelles voix. «Voir un projet émerger, grandir, revenir autrement, c’est tout l’art du festival», explique la directrice artistique dans un communiqué dimanche soir. Plusieurs concerts ont affiché complet et le festival a enregistré un taux de remplissage moyen de 80%.

Oxmo Puccino, Vincent Delerm ou GiedRé ont marqué cette édition. «C’est une émotion de retrouver ces artistes qui nous accompagnent depuis des années», souligne un membre de l’organisation. Les Jam Sessions au Chat Noir ont également permis des rencontres et des échanges improvisés entre les artistes et le public.

La French Touch avec Sam Sauvage

La 28e édition a donné une place importante aux révélations de demain. Des artistes tels que Sam Sauvage, Marguerite ou Le Talu ont été mis en avant grâce aux tremplins French Mon Amour et La Lentille. «Ces soirées découvertes sont essentielles pour que de nouvelles voix trouvent leur public», assure la directrice.

Bars en Fête, le OFF du festival, a prolongé l’élan au-delà des salles, dans des lieux atypiques de Genève, à prix libre. Les Pass-Itinéraires ont guidé le public vers des concerts inattendus.

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Le festival a également accueilli les professionnels francophones des musiques actuelles pour des ateliers, conférences et échanges. «Ces rencontres sont indispensables pour la circulation des idées et des artistes dans l’espace francophone», ajoute un responsable du festival.

Enfin, Voix de Fête a réaffirmé son ancrage dans le tissu culturel local, grâce au soutien des partenaires, lieux et bénévoles. «Sans ce réseau fidèle, rien de tout cela ne serait possible», conclut la directrice, déjà impatiente de retrouver le public pour la 29e édition, du 15 au 21 mars 2027.

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