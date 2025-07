Ozzy Osbourne a «tenu» pour faire ses adieux sur scène au public

Le charismatique leader du groupe est décédé mardi 22 juillet (25) à l'âge de 76 ans, deux semaines seulement après avoir retrouvé ses compagnons pour un dernier show. Le dernier concert d'Ozzy Osbourne, Back to the Beginning, comprenait une liste de stars prestigieuses comme Guns N' Roses, KoRn, Metallica, Slayer, Gojira et Steven Tyler d'Aerosmith.

Un message déposé par des fans en hommage, suite à la mort d’Ozzy Osbourne, sur le pont Black Sabbath à Birmingham, le mercredi 23 juillet 2025. KEYSTONE

Covermedia Basile Mermoud

Dans une interview accordée à ITV News et diffusée mercredi soir, 23 juillet, le guitariste Tony Iommi a révélé son profond soulagement qu'Ozzy Osbourne ait pu monter sur la scène du Back to the Beginning dans sa ville natale de Birmingham, en Angleterre.

«Je pense qu'il a vraiment tenu à faire ce concert », a expliqué le guitariste. «Je pense vraiment - et Geezer (Butler, bassiste de Black Sabbath) et moi en avons parlé hier soir - qu'il a tenu bon pour faire ce concert, et juste après, il l'a fait et a dit au revoir aux fans. Et c'était la fin, vraiment.»

Et de poursuivre : «Je pense qu'il a dû avoir quelque chose dans la tête qui lui disait : ‘Bon, ça va être ça, la dernière chose que je vais faire’».

«Cela m'a semblé irréel, surréaliste»

Bien qu'Ozzy Osbourne ait souffert de problèmes de santé depuis plusieurs années et qu'on lui ait diagnostiqué la maladie de Parkinson en 2019, Tony Iommi a avoué que la nouvelle de sa mort était encore un «choc». Le cofondateur de Black Sabbath a révélé que le décès d'Ozzy Osbourne n'est pas totalement « digéré » et qu'il lui faudra du temps pour se remettre de la perte de son ami proche. « J'ai pensé : «Ce n'est pas possible. J'ai reçu un message de lui la veille». Cela m'a semblé irréel, surréaliste. Et dans la nuit, j'ai commencé à y penser : «Mon Dieu, suis-je en train de rêver tout ça?» Mais comme je l'ai déjà dit, il n'avait pas l'air bien pendant les répétitions», a-t-il expliqué.

Tony Iommi s'est souvenu qu'Ozzy Osbourne est venu le trouver dans sa loge en fauteuil roulant après le concert et que, malgré sa santé déclinante, la collecte de fonds représentait «tout pour lui». Les bénéfices du Back to the Beginning sont allés à plusieurs associations pour les enfants malades et la recherche sur la maladie de Parkinson.

Cependant, la préparation du spectacle et la prestation en direct ont manifestement pesé lourd sur l'icône du heavy metal. «Avant-hier, il m'a envoyé un message disant qu'il était fatigué et qu'il n'avait plus d'énergie. Et je me suis dit «Oh, mon Dieu» - parce que c'était énorme pour lui d'avoir fait ça avec les problèmes qu'il avait. Et nous l'avons vu en répétition», a déclaré Tony Iommi.