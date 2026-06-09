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Théâtre, danse et cirque La Plage des Six Pompes 2026 investit La Chaux-de-Fonds avec plus de 125 spectacles

ATS

9.6.2026 - 11:01

La Plage des Six Pompes va proposer plus de 125 représentations du 3 au 8 août à La Chaux-de-Fonds. Les 55 compagnies vont animer les rues de la ville avec un focus notamment sur le jeune public ou les projets de cirque déjantés.

En 2025, La Plage avait attiré entre 10'000 et 12'000 personnes par jour (archives).
En 2025, La Plage avait attiré entre 10'000 et 12'000 personnes par jour (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:01

09.06.2026, 11:05

«Cette édition 2026 se distingue par la variété des thématiques abordées qui témoignent de la richesse des arts de la rue et des questionnements artistiques actuels. À La Plage, on pose tout sur le bitume: le deuil, la rage, la grossophobie, la poésie humaine, l'espoir et l'amour sous toutes ses formes», ont indiqué mardi les organisateurs.

«Pas de scène pour les agresseurs!». Une pièce de théâtre de Bruel annulée après une manifestation féministe

«Pas de scène pour les agresseurs!»Une pièce de théâtre de Bruel annulée après une manifestation féministe

Du théâtre à la danse en passant par le cirque et le clown, la manifestation va proposer une variété de spectacles. Trois créations sont spécialement destinées au jeune, voire au très jeune public, avec un spectacle olfactif pour les tout-petits.

En 2025, le festival avait attiré entre 10'000 et 12'000 personnes par jour à La Chaux-de-Fonds.

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