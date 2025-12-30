Des heures de concerts gratuits pour 2,5 millions de personnes massées sur la plage de Copacabana: la célébration du dernier Nouvel An à Rio de Janeiro, au Brésil, a été reconnue mardi comme «la plus grande» au monde par le Guinness des records.

L'édition 2025-2026 s'annonce à nouveau grandiose, avec 12 minutes de feux d'artifices et 1200 drones pour illuminer le ciel de Rio (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le maire de Rio, Eduardo Paes, a reçu une plaque des mains d'une représentante des Guinness World Records sur la scène principale des festivités prévues cette année dans la nuit de mercredi à jeudi, en face de l'iconique hôtel Copacabana Palace. Elles auront pour tête d'affiche Gilberto Gil, légende de la musique brésilienne.

«Ce titre a été attribué après analyse et validation des critères établis par Guinness Wolrd Records, prenant en compte le nombre record de participants, l'ampleur de la programmation artistique, l'étendue territoriale de l'événement et de sa pertinence culturelle», a précisé la mairie de Rio dans un communiqué. Le record de 2,5 millions de participants a été validé à l'aide d'images de drones.

«C'est un honneur de recevoir cette validation du Guinness. (...) Nous savons qu'aucune ville au monde n'organise d'événements qui rassemblent autant de personnes avec une telle constance», a déclaré M. Paes, cité dans ce même communiqué.

Tous les 31 décembre, la plage de Copacabana accueille une foule de fêtards, la plupart habillés en blanc, pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, avec des feux d'artifice spectaculaires.

Edition 25-26 grandiose

L'édition 2025-2026 s'annonce à nouveau grandiose, avec 12 minutes de feux d'artifices et 1200 drones pour illuminer le ciel de Rio.

Au total, 13 scènes ont été installées pour des concerts gratuits dans toute la ville, dont trois à Copacabana, où le dispositif de sécurité prévoit la mobilisation de 3500 policiers. Rio de Janeiro a accueilli près de 2 millions de touristes étrangers de janvier à novembre, un record, malgré les problèmes d'insécurité.