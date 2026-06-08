  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Culture «La prise de risque est l'ADN du théâtre» : Vidy-Lausanne présente sa saison 2026/27

ATS

8.6.2026 - 17:15

Le Théâtre Vidy-Lausanne a dévoilé lundi la première partie de sa nouvelle saison, de septembre 2026 à février 2027. Au menu, une cinquantaine de spectacles pour 270 représentations, dont deux tiers de créations.

Le directeur du Théâtre Vidy-Lausanne, Vincent Baudriller, a dévoilé lundi la première partie de la nouvelle saison 2026/2027 (archives)
Le directeur du Théâtre Vidy-Lausanne, Vincent Baudriller, a dévoilé lundi la première partie de la nouvelle saison 2026/2027 (archives)
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 17:15

08.06.2026, 17:25

«En Sicile», la nouvelle création de l'actrice, metteuse en scène et réalisatrice Jeanne Balibar, sur un texte de Juliette Blamont, constituera «l'événement de la saison», s'est réjoui le directeur du Théâtre, Vincent Baudrillier devant la presse réunie à Lausanne. «Je connais peu d'artistes aussi libres et engagés politiquement que Jeanne Balibar», a-t-il salué.

Il s'agira de la deuxième création de la Française à Vidy, après «Les Historiennes» en 2022. Le théâtre au bord de l'eau se félicite d'ailleurs que deux tiers des productions de la nouvelle saison soient des créations ou des spectacles pré-achetés. «Vidy est un lieu de fabrique et d'accompagnement du processus de création», s'est félicité Vincent Baudriller. «La prise de risque constitue l'ADN du théâtre», a-t-il ajouté.

Les plus lus

Le frère du principal suspect en garde à vue pour viol sur mineur
Voici comment Audrey Werro a choqué le monde de l’athlétisme
Patrick Bruel en garde à vue, deux nouvelles plaintes pour viols
Nuit d'explosions à Téhéran : «Je n'espère plus rien»
Le triomphe tardif d'un joueur tant acharné que controversé
Hugh Laurie tacle une journaliste qui critique Dr House : «Ce n'était pas pour vous…»