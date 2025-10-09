Le Théâtre du Jorat tire un bilan positif de sa saison 2025 qui s'est déroulée du 11 juin au 4 octobre à Mézières. Au cours de cette période, la «Grange sublime» a attiré un total de 10'500 pour douze spectacles, remplissant 72% de ses places. L'an dernier, quelque 12'000 personnes étaient venues voir 15 représentations.

Après 19 mois de travaux de rénovation, le Théâtre du Jorat a fait peau neuve cette année (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Après 19 mois de travaux de rénovation, le Théâtre du Jorat a fait peau neuve cette année. Le week-end officiel d'inauguration a été un «moment suspendu et lumineux porté par les 2000 sourires de toutes celles et ceux venus découvrir les nouveaux espaces du théâtre, profiter des spectacles et des animations», écrivent ses responsables jeudi dans un communiqué.

La programmation «éclectique et audacieuse» de cette saison 2025 a mêlé théâtre, musique et cirque contemporain. La saison 2026 sera dévoilée en février prochain, annoncent les responsables.